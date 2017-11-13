Росстат рапортует о продолжении роста зарплат в Алтайском крае.

13.11.2017

Терорган Росстата в Алтайском крае сообщает о продолжающемся росте зарплат в этом регионе по итогам 9 месяцев 2017 года. Средняя зарплата за этот период в регистрируемом им секторе экономики составила 106,9% к показателям за соответствующий период прошлого года. Это еще на 0,2% больше, чем показатели по итогам 8 месяцев, что должно свидетельствовать о стабильном продолжении роста зарплаты.

Средний размер зарплат за сентябрь в крае определен статведомством в 22.885 рублей, а в целом за период 9 месяцев - в 21.961 рублей. При этом были учтены зарплаты примерно половины работоспособного населения региона - 609.558 работников (зарплаты прочих, включая "серые", учитывались расчетным методом).

Реальный размер зарплаты по итогам 9 месяцев еще не сведен, однако он очевидно должен будет продемонстрировать ощутимый рост (даже по итогам полугодия Росстат уже определил рост реальных зарплат в крае на 1,9%).

Среднедушевой доход по итогам 9 месяцев в Алтайском крае составил 20.413 рублей. Реальный размер среднедушевого дохода, по оценке Росстата, вырос на 1,1% к показателям за соответствующий период прошлого года.

Заявления Росстата о стабильном и быстром росте реальных доходов и зарплат в текущем году вызывают все большие протесты – как простых граждан России, так и экспертного сообщества. В этой связи отмечается, что этот процесс мог коснуться прежде всего работников связанных с государством крупных компаний, а также части бюджетной сферы. В то время, как зарплаты работников негосударственного сектора экономики, и прежде всего – неформальной экономики, растут гораздо медленнее, либо вообще стагнируют. Претензии также высказываются к методике расчета Росстатом определяющего реальный размер зарплаты инфляционного индекса, который выглядит заниженным.

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