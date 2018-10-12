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Росстат рапортует о дальнейшем росте зарплаты в Алтайском крае: итоги августа.

12.10.2018

Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам января-августа 2018 года составила 24.651 рубль (25.091 рубль – за август). Об этом сообщает территориальный орган Росстата. Он утверждает, что по итогам августа в крае продолжается рост средней зарплаты: в целом за 8 месяцев она превышает показатели за соответствующий период прошло года  на 12,6% (месяцем ранее этот рост оценивался в 12,4%).

Экстраординарный рост зарплат на Алтае (как в и целом в России) связан с двумя факторами.

1.Первым из них стал действительно существенный рост зарплат бюджетников, проведенный властями уже в начале текущего года и достигший пика к мартовским президентским выборам.

Так, в основных преимущественно представленных бюджетниками отраслях в Алтайском крае  зарплата увеличилась по итогам 8 месяцев следующим образом.  Зарплата медиков выросла на 22% (25.970 рублей), работников образования – на 21,9%  (20.221 рубль), работников культуры – на 37,9%  (18.081 рубль).

В то же время, количество рабочих мест в этих сферах неуклонно сокращалось. По сравнению с ситуацией на начало 2018 года количество медиков к концу августа упало на  4001 человека,  работников образования – на 4563 человек, работников культуры – на 1243 человека. Отчасти это связано с неафишируемым публично курсом властей края на сокращения там прежде всего низкооплачиваемых должностей. Однако, в большей части столь объемные сокращения штатов были связаны с курируемой краевым правительством и реализуемой руководством бюджетных учреждений кампанией на манипуляции ставками бюджетников, имевшими цель обеспечить формальный рост средней зарплаты.

В целом этот процесс не уникален и характерен для всех регионов России.

2. Вторым фактором, вызвавшим формальный рост средней зарплаты, стало быстрое перетекание работников в ее "серый" сектор. Этот, также общий для России процесс, по экспертным оценкам, в Алтайском крае, однако, идет существенно быстрее.  В итоге лишь с начала года количество попадающих в отчетность Росстата рабочих мест здесь сократилось на 13.445 человек.

А за годы текущего кризиса количество попадающих в отчетность Росстата "белых" рабочих мест в крае упало почти на 150 тысяч.

Общим итогов всех этих масштабных манипуляций власти стало то, что сегодня Росстат рапортует о невиданном росте средней зарплаты. Однако, эти цифры в силу явной ущербности методик расчета,  не свидетельствуют почти ни о чем.  

Так, альтернативные экспертные оценки говорят скорее о том, что в действительности средняя зарплата стагнирует, а скорее всего – снижается. Об этом хотя и косвенно, но убедительно свидетельствуют показатели быстро падающего (на фоне невиданного роста зарплат) среднего дохода  (реальный располагаемый среднедушевой доход в Алтайском крае по итогам тех же 8 месяцев оценивался лишь в 97,6% к прошлогодним показателям). Практически не растет (замерев возле кризисного минимума) и потребление населения (несмотря даже на существенный рост в текущем году подпитывающего его потребкредитования).

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