Росстат: питаться на 4 тысячи в месяц – норма для жителя Алтайского края.

18.10.2018

О том, что жители Алтайского края тратят на покупку продуктов питания в месяц лишь немногим более 4 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования "Потребительские расходы населения Алтайского края", проведенного терорганом Росстата в этом регионе.

Последние опубликованные данные, описывающие размер и структуру потребительских расходов жителя края, сведены ведомством государственной статистики за 2017 г. Данные за текущий год, по понятным причинам отсутствуют, однако, предварительные публикации статотчетности свидетельствуют - они покажут примерно такие же цифры.

В целом в прошлом году ежемесячные потребительские расходы жителя края составляли 11.980 рублей (это даже на 7 рублей меньше, чем в 2016 году). Примечательным представляется также, что путем конкретного обследования бюджетов большой группы домохозяйств реальная цифра расходов оказалась почти вдвое ниже цифры среднедушевого дохода. Рассчитанный финансовыми и восстановительными методиками среднедушевой ежемесячный додов жителя Алтайского края в 2017 году составлял 22.239 рублей. При скромнейшей доле дохода, направляемой на накопление (лишь 8,7% шло в крае в 2017 г., по расчетам Росстата, на сбережения и покупку валюты) такая разница может свидетельствовать о существенных пороках расчетных методик среднего дохода, серьезно завышающих его размер.

При этом из 11,98 тыс. рублей реального месячного потребительского бюджета житель края в среднем тратил в месяц на покупку продуктов питания 4045 рублей. Это совсем немногим больше вызвавшей на днях большой публичный скандал цифры в 3,5 тысяч рублей в месяц на питание, озвученной одной из министров Саратовской области.

При этом на питание вне дома житель Алтайского края в среднем тратил 146 рублей в месяц, на приобретение алкоголя – 216 рублей.

Непродовольственных товаров приобреталось на 4623 рубля в месяц. А на оплату услуг (преимущественно коммуналки) шло 2950 рублей в месяц.

Нет комментариев