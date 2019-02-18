Росстат отрапортовал о росте зарплат в Алткрае в 2018 г. на 12,1%.

18.02.2019

Терорган Росстата сообщил о том, что средние зарплаты в Алтайском крае по итогам 2018 г. выросли в номинальном исчислении на 12,1% к показателям предыдущего года. Годом ранее он уже сообщал о росте средних зарплат на 7,2%.

Зафиксированная ведомством средняя месячная зарплата по краю составила по итогам 2018 г. 25.506 рублей. В 2017 г. она составляла 22.732 рубля.

Триумфальные показатели роста зарплаты, однако, мало кого вдохновили – Росстат сегодня открыто упрекают в порочности методики подсчета зарплат, в ходе которой расчеты идут исключительно по все более сжимающемуся (в том числе под давлением властей) "белому" рынку труда.

Так, только за последний год объем наблюдаемого Росстатом в Алтайском крае рынка труда сократился с 611 до 593 тысяч человек. А всего за последние годы он уменьшился почти на полтораста тысяч человек (с начальной цифры в 730 тысяч жителей края, данные о зарплатах которых собирал тогда Росстат). При этом количество трудоспособного населения в крае последние годы почти не меняется и составляет порядка 1050 тысяч человек.

Таким образом, за годы текущего кризиса сфера наблюдаемого Росстатом рынка труда в этом регионе сократилась с примерно трех четвертей работающих до уровня лишь немногим более половины от них. О финальной слабой репрезентативности данных о "средней зарплате" свидетельствуют и ряд проверочных стат. коэффициентов.

Так, потребление в крае в 2018 г. (даже будучи активно подпитываем взрывным ростом потребкредитования) не выросло на сколько-нибудь сравнимую с ростом зарплат сумму.

О все более сомнительном характере итогов подсчета "официальных" зарплат в крае свидетельствует и то, что их доля в структуре доходов населения здесь в последние годы стабильно и быстро снижается. Так, Росстат сам признает то, что еще в 2012 г. официально наблюдаемая зарплата составляла 38,1% доходов жителей края, а в 2016 г. (последние опубликованные данные) ее объем снизился уже до 29%. При этом "потерянные" деньги перешли в раздел "другие доходы" (его рост в общей структуре доходов с 20,6% до 31,8%), где и скрывается "черный рынок" труда.

Финал всех этих манипуляций вокруг "роста зарплат" должна была положить публикация цифры номинальных (и реальных) доходов жителей края в 2018 г. По итогам 11 месяцев 2018 г. Росстат сообщал о том, что реальные располагаемые доходы в Алтайском крае не только не выросли, но упали на 3,6%. Что вполне однозначно показывало – чего реально стоят рапорты о колоссальном увеличении средних зарплат. Однако, по итогам 2018 года этот важнейший индикатор хотя и сведен, но до сих пор не опубликован. Боле того, в начале январе 2019 г. терорган Росстата без каких-либо пояснений полностью удалил на своем сайте страницы с текущей статистикой о доходах населения края за последние годы.

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