Росстат фиксирует фантастически высокие предвыборные темпы роста зарплаты в Алтайском крае.

13.04.2018

Терорган Росстата в Алтайском крае отчитался о росте зарплаты в январе-феврале 2018 года на 12,7% (к соответствующему периоду прошлого года). При этом средняя зарплата в феврале составила 23.071 рубль. Расчеты Росстат включили в себя данные о зарплате чуть более чем половины работающих этого региона (608.930 человек), данные о зарплате остальных работников учитывались расчетным методом.

Столь значимый рост заработной платы в январе-феврале был вызван прежде всего ее резким увеличением в бюджетных сферах (это явление в преддверии выборов 18 марта фиксировалось по всей России). Так, в здравоохранении зарплата в эти месяцы на Алтае выросла на 24,3% к прошлогодней, в образовании – на 23,4%, в области культуры – на 70%.

Данных о том, как поведут себя далее зарплаты в этих отраслях нет. Однако в прессе высказываются мнения о том, что обеспечив таким образом лояльность бюджетников в ходе выборов и их массовое участие в манипуляциях в процессе голосования, российские власти возьмут курс на возврат к "старым", более низким зарплатам.

В негосударственной экономике Алтайского края рост зарплат также был отмечен, однако он оказался гораздо скромнее. Так, в обрабатывающей промышленности в январе-феврале зарплаты выросли к прошлогодним на 8,6%. А в дающей почти половину регионального промышленного продукта и обеспечивающей промышленный рост пищевой промышленности увеличение зарплат составило вообще близкую к инфляционному навесу цифру в 5,9%.

Данных о зарплатах в "сером" секторе" экономики, где трудится около половины работников региона, Росстат традиционно не публикует. Однако, косвенные данные января-февраля (а миенно, падение реальных доходов до 99,8% и стагнация на минимальном в ходе текущего кризиса уровне потребления/розничного товарооборота – 100,9%) свидетельствуют о том, что здесь скорее идут процессы снижения заработной платы, чем ее роста.

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