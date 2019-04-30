Российские СМИ активно цитируют комплиментарный доклад Чеснакова о Томенко.

30.04.2019

Российские СМИ 29-30 апреля публикуют серию материалов, посвященных вышедшему накануне докладу "Виктор Томенко. Командный игрок", распространенному Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

Возглавляемый политологом Алексеем Чеснаковым ЦПК подготовил доклад в рамках серии публикаций о главах российских регионов.

Возглавляющий ЦПК 48-летний Чеснаков в прошлом (2000-2008 гг.) – замначальника управления внутренней политики администрации президента РФ. После ухода оттуда работал на руководящих должностях в Единой России. В 2013 г. ушел с поста замсекретаря Генсовета ЕР, как считают, в ходе смены там команды людей Суркова на людей Володина. Впоследствии вышел из ЕР. Предположительно, в составе команды Суркова с 2014 г. участвовал в курировании конфликта в Донбассе, в том числе в его нелегальном трансграничном финансировании (сам Чеснаков это отрицает).

Достаточно объемный доклад ЦПК о Викторе Томенко включает в себя попытку выстроить версию новейшей истории Алтайского края, дать оценку большинству его постсоветских губернаторов, в особенности Михаилу Евдокимому и Александру Карлину (в докладе итоги их работы оцениваются преимущественно отрицательно).

Авторы дают свое пояснение феномену сложившейся в последнее десятилетие в крае зоны максимально низкой лояльность кремлевскому режиму, называя его регионом "бедным и недоверчивым".

"Высокая протестная активность и негативный настрой избирателей по отношению к власти объяснялись не только ошибками региональных политиков, но хронически сложной социально-экономической ситуацией", -делают вывод авторы текста.

В докладе в этой связи положительно оценивается приглашение в кабинет Томенко внешних для Алтая кадров – из Красноярска и Москвы.

Авторы особенно подчеркивают положительный потенциал Томенко - они видят в нем человека склонного к переговорам с участниками различных конфликтов. "Сам губернатор всячески подчеркивает, что нацелен на командную, коллективную работу и принятие решений. Он готов советоваться, выслушивать мнение и идеи со стороны"

Наименее профессионально подготовленным в докладе выглядит раздел "Минусы и недоработки". В нем Томенко ошибочно упрекают в спаде ряда статиндексов. "На фоне очевидных социально-экономических подвижек по некоторым показателям регион продолжает испытывать последствия многолетней стагнации. ВРП и индекс промпроизводства в 2018 году снизились на 0,5%, индекс производства продукции сельского хозяйства — на 2,5%, оборота розничной торговли — на 1,3%.", - говорится в докладе. В действительности, все эти индексы не упали, а выросли на соответствующие цифры. В то же время авторы доклада не заметили катастрофического падения реальных располагаемых доходов населения края, развернувшегося при Томенко и значительной доли прямой ответственности крайправительства за этот процесс.

Итоговая оценка Томенков докладе весьма положительная, хотя непростительная путаница с обосновывающей ее фактической базой существенно снижает уровень ее репрезентативности.

"За время работы в Алтайском крае Томенко проявил себя щепетильным управленцем и отличным переговорщиком. Он не допустил продолжения политического кризиса и в сжатые сроки выстроил хорошие отношения с основными политическими силами и экономическими игроками региона.

Томенко было непросто адаптироваться к скромным возможностям Алтайского края, но ему удалось использовать имеющиеся ресурсы по максимуму и привлечь дополнительную федеральную помощь. Весьма кстати пришелся и его опыт работы с финансовыми потоками. Томенко наглядно продемонстрировал, что готов научить местных управленцев считать каждый рубль выделенных средств.

Сосредоточенность на проблемных вопросах и нелюбовь к популизму иногда мешает Томенко произвести впечатление успешного управленца. Однако он хорошо умеет продемонстрировать компетентность и погруженность в проблему, что, без сомнения, высоко ценится в федеральном Центре и укрепляет позиции губернатора", - делают вывод авторы доклада.

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