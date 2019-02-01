Российская армия на Алтае тренируется отражать массированные авианалеты и ракетные удары неназванного противника.

01.02.2019

О необычных специализированных учениях Российской армии в Алтайском крае, посвященным отражению на этот регион массированных налетов авиации и ракетных ударов сообщил 1 февраля телеканал Звезда, курируемый Минобороны РФ.

По фабуле учения, неназванный "условный противник" запланировал уничтожение расположенного в Алтайском крае командного пункта российских войск массированным ударом авиации и ракет. Для противодействия ему были задействованы зенитно-ракетные комплексы Бук-М2.

ЗРК средней дальности Бук-М2 предназначен для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, вертолётов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов, во всём диапазоне их возможного применения, тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей, сообщает Википедия.

Зенитчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание комплексов. Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками ракет многочисленные высокоманевренные воздушные цели условного противника на различных высотах.

Кроме того, в ходе совершения марша было отражено нападение на колонну условной диверсионно-разведывательной группы.

К учению привлекались около 400 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Фото Минобороны РФ.

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