Российская армия на Алтае тренируется отражать массированные авианалеты и ракетные удары неназванного противника.

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О необычных специализированных учениях Российской армии в Алтайском крае, посвященным отражению на этот регион массированных налетов авиации и ракетных ударов сообщил 1 февраля телеканал Звезда, курируемый Минобороны РФ.
По фабуле учения, неназванный "условный противник" запланировал уничтожение расположенного в Алтайском крае командного пункта российских войск массированным ударом авиации и ракет. Для противодействия ему были задействованы зенитно-ракетные комплексы Бук-М2.
ЗРК средней дальности Бук-М2 предназначен для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, вертолётов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов, во всём диапазоне их возможного применения, тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей, сообщает Википедия.
Зенитчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание комплексов. Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками ракет многочисленные высокоманевренные воздушные цели условного противника на различных высотах.
Кроме того, в ходе совершения марша было отражено нападение на колонну условной диверсионно-разведывательной группы.
К учению привлекались около 400 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
Фото Минобороны РФ.← Назад
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