Росгвардия в Алтайском крае привлекла казаков для подавления экстремизма.

18.05.2017

О подписании 18 мая соглашения между действующим в Алтайском крае управлением Росгвардии и неназванными казачьими структурами сообщает "губернаторский" телеканал Катунь-24. Руководитель управления Росгвардии Александр Мауль в интервью "губернаторскому" телевидению обозначил темы сотрудничества его ведомства с казаками, среди которых была названа и тема "борьбы с экстремизмом".

Последнее время, такая "борьба" на Алтае, однако, все чаще ассоциируется с деятельностью властей проблемного региона по подавлению недовольства ими. При этом формы этой кампании, собственно, и можно отнести к единственно реально существующему в этом регионе экстремистскому подполью, участники которого уже совершили ряд нападений и иных действий экстремистского характера.

Внимание СМИ к этой тематике в деятельности алтайской Росгварди несколько месяцев назад было приковано после вызвавшего медийный скандал заявления полковника Мауля о том, что основной задачей его ведомства является борьба с "пятой колонной" и "революционным порывом". На Алтае скандально-откровенно заявление руководителя местных росгвардейцев было встречено неоднозначно даже властями этого региона – так, опубликовавшие его СМИ, находящиеся в сфере зависимости от региональных властей, вскоре уничтожили на своих сайтах эти публикации.

Тем не менее, это не повлияло на практику регулярного привлечения управляющей краем командой и близкими к ней силовиками местных казаков для организации различного рода публичных провокаций и уличных экстремистских акций.

Так, казачьи структуры 8 апреля были задействованы в Барнауле для того, чтобы занять своим выступлением площадку, на которую подали заявку противники местного губернатора Александра Карлина, намеревавшиеся потребовать его отставки. Охраняемый силовиками их митинг получил известность в местных СМИ в связи с публично звучавшими с его трибуны призывами к уличному террору против недовольных.

А 1 мая обмундированная в казачью форму и вооруженная спецсредствами незаконная силовая группировка, предположительно созданная властями Бийска при нейтральной позиции местной полиции, организовала массовую провокацию в ходе этого празднования в алтайском наукограде.

Использование властями и силовиками рептильных групп в казачьем движении Алтая вызвало протесты ряда активистов этого движения – так, с публичным осуждением этой деятельности выступил автор ряда произведений об алтайских казаках, авторитетный представитель этого движения Евгений Киринчук. О необходимости проведения МВД расследования бийского инцидента с участием "казаков" тогда заявил и ряд депутатов гордумы наукограда и несколько лет назад победивший на последних в этом городе всенародных выборах мэра Бийска Андрей Нагайцев. Ставший политиком бывший старший офицер ФСБ заявил тогда о необходимости направить в полицейское ведомство "запрос об обоснованности их присутствия на публичных мероприятиях; основания использования дубинок и плёток; законность воспрепятствование согласованному мероприятию".

Однако, никаких реальных действий по пресечению деятельности провластных экстремистских групп в Алтайском крае предпринято до сих пор не было, а новая инициатива оказавшегося во главе местной Росгвардии борца с "революционным порывом" показывает, что курс власти на привлечение paramilitaries остается неизменным.

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