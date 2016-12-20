Росгвардия продолжает комментировать инцидент со своим представителем в Алтайском крае.

20.12.2016

Заявление по поводу политики Росгвардии в области пресечения случаев подрыва государственных устоев сделал 19 декабря первый заместитель ее главкома Сергей Меликов. В своем заявлении высокопоставленный генерал фактически признал, что новая силовая структура претендует не только на "войсковые способы" решения поставленных перед ней проблем, но и намерена задействовать классические практики тайной политической полиции, опираясь для этого на структуру своей "разведки".

"Разведка войск национальной гвардии будет заниматься не только войсковыми способами вскрытия местонахождения незаконных вооруженных формирований или лидеров их бандгрупп, но и вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя. Но прежде всего - для безопасности наших с вами граждан", - цитирует сделанное по этому поводу заявление Меликова Интерфакс.

Касаясь содержания интересующих новое ведомство "угроз", он назвал "не только формы проявления, связанные с нетерпимостью с тем или иным действием государства, но и межрелигиозная неприязнь, межнациональная ненависть и другие".

"Где-то эти вещи могут нивелироваться, а где-то могут использоваться для того, чтобы создать условия, в результате которых будут подорваны государственные устои", - резю мировал генерал-полковник.

Меликов также попытался успокоить общественность взбудораженную прозвучавшими на днях заявлениями руководителя управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля. Полковник Мауль тогда заявил, что Росгвардия создана для борьбы с "пятой колонной", "революционными брожениями" и финансируемыми из-за рубежа общественными организациями, и что собрали эти войска "в единый кулак" для сдерживания "революционных порывов".

Генерал Меликов в ответ заявил, что Росгвардия "не собирается бороться с революционными движениями, но намерена пресекать любые действия, которые могут привести к массовым беспорядкам".

"Если вдруг мы будем видеть, что какое-то мероприятие, не важно общественно-политическое или спровоцированное агрессивными футбольными фанатами, или какими-то радикальными элементами, может привести к групповым нарушениям общественного порядка или перейти к массовым беспорядкам и эти действия могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, конечно, Росгвардия будет эти действия пресекать", - пояснил он тот объем полномочий, на который претендует новое ведомство.

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