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Романенко возглавил Единую Россию в Алтайском крае, Трофимов отказался участвовать в ритуале.

23.12.2016

На прошедшей 23 декабря в Барнауле конференции краевого отделения Единой России длительное время руководившей им Борис Трофимов сложил свои полномочия, не дожидаясь начала процедуры переизбрания.  Он также заявил о том, что не имеет намерения участвовать в дальнейшей процедуре выборов на свой пост.

Накануне конференции губернаторское пиар-ведомство провело в СМИ экспресс-кампанию по необходимости замены Трофимова на этом посту на недавно ставшего спикером Заксобрания региона Александра Романенко. В итоге именно требовавший накануне на страницах краевого официоза в довольно-таки невнятных выражениях некой "перезагрузки" местной ЕР Романенко и был выдвинут на пост секретаря алтайских единороссов (в компании "технического" кандидата Павла Нестерова) и собрал подавляющее большинство голосов делегатов конференции.

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