Ролик со скандальным выступлением командира алтайской Росгвардии появился в Сети.

20.12.2016

Аудиозапись ставшего поводом для медийного скандала выступления начальника управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля, прозвучавшего 15 декабря на встрече с журналистами, появилась на YouTube. Автор записи продолжительностью 111 секунд неизвестен. Предположительно, им может оказаться один из беседовавших с полицейским полковником представителей СМИ или кто-то из проводивших такую запись встречи сотрудников Росгвардии.

Текст аудизаписи подтверждает опубликованные в СМИ и затем ставшие поводом для скандала заявления провинциального руководителя Росгвардии, едва не приведшие к его отставке и вызвавшие многочисленные попытки опровергнуть сказанное со стороны федерального руководства этой структуры.

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