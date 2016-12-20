Ролик со скандальным выступлением командира алтайской Росгвардии появился в Сети.

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Аудиозапись ставшего поводом для медийного скандала выступления начальника управления Росгвардии в Алтайском крае Александра Мауля, прозвучавшего 15 декабря на встрече с журналистами, появилась на YouTube. Автор записи продолжительностью 111 секунд неизвестен. Предположительно, им может оказаться один из беседовавших с полицейским полковником представителей СМИ или кто-то из проводивших такую запись встречи сотрудников Росгвардии.
Текст аудизаписи подтверждает опубликованные в СМИ и затем ставшие поводом для скандала заявления провинциального руководителя Росгвардии, едва не приведшие к его отставке и вызвавшие многочисленные попытки опровергнуть сказанное со стороны федерального руководства этой структуры.← Назад
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