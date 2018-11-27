Родт и Герасимюк уволены из правительства Алткрая.

27.11.2018

В середине дня 27 ноября стало известно том, что из правительства Алтайского края уволены два руководителя ведущих ведомств. Ими стали возглавлявшие управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Сергей Родт и управление связи и массовых коммуникаций края Максим Герасимюк. При новом губернаторе Викторе Томенко оба работали в статусе временно исполняющих обязанности глав этих ведомств и были уволены им по идентичной причине – истечению сроков контракта.

При этом преемником Родта стал технический персонаж – также имевший до этого момента лишь временный статус замглавы тарифного ведомства Олег Колосков.

А вот преемником Герасимюка стал "выписанный" Томенко из Крыма, где он пресс-секретарствовал в налоговой пресс-службе, ранее уже возглавлявший это ведомство при Карлине, выходец с малой родины экс-губернатора Евгений Нечепуренко.

Нечепуренко возглавил вакантное ведомство тоже лишь в статусе врио. Однако, в аппарате Томенко подчеркивают, что на этой позиции он будет работать недолго: лишь до госрегистрации нового ведомства – краевого управления печати и массовых коммуникаций.

Отставка обоих членов кабинета, видимо, вызовет на Алтае положительную общественную реакцию. Так, в адрес г-на Герасимюка в последние годы алтайской общественностью регулярно высказывались обоснованные подозрения в причастности к сомнительных схемам расходов выделяемых краевым бюджетом на пропаганду средств, в финале оказывавшихся на счетах фирм, связанных с родственниками губернаторских спецпропагандистов. Подозрительные суммы бюджетных трат при этом оценивались в размере от 150 до 200 млн рублей.

Своевременный "уход в тень" курировавшего в губернаторском кабинете одно из влиятельных пропагандистских ведомств чиновника, в этой связи, возможно, окажется не бесполезным для его будущего, отведя от его личности становящиеся все более предметными криминальные подозрения.

Подозрения в манипуляциях тарифами в интересах крупного бизнеса (в том числе связанного с руководившим долгое время Алтайским краем тандемом Александра Карлина и Сергея Локтева) регулярно высказывались здесь и а адрес Сергея Родта. Впрочем, степень их фактической детализации была существенно меньшей, чем в отношении ведомства пропаганды.

В последние дни перед отставкой Родт оказался в центре скандала вокруг неожиданного увеличения на ноябрь и декабрь теплотарифов. Наиболее общественно значимым здесь было решение его ведомства согласовать увеличение на 2,68% тарифов на тепло и горячую воду в Барнауле, предпринятое в интересах Сибирской генерирующей компании олигарха Андрея Мельниченко.

В настоящий момент ФАС заявило об отмене решения, неофициально возложив вину за эту ситуацию на Родта (и намекнув на то, что приложило руку к его отставке) и предоставило краевому правительству время до 1 декабря на ответную реакцию.

Также сообщается о том, что начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края назначена Екатерина Викторовна Четошникова. Это претендующее на особую значимость ведомство еще только создается и до его оформления Четошникова будет работать врио начальника краевого управления спорта и молодежной политики. В ходе дискуссий в соцсетях, предшествовавших этому назначению, ряд их участников подвергал его критике, заявляя о том, что молодая женщина – якобы дочь главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова и видя в ее карьере проявление характерного для алтайской чиновной элиты непотизма и семейственности. Участники дискуссий, имеющие репутацию доверенных краевых властей, однако, отрицали этой факт. Само же краевое правительство уклонилось о того, чтобы внести ясность в сомнительную ситуацию.

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