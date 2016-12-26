Родные якобы перевозимого в Рубцовск политзека Дадина 23 дня не знают о его судьбе.

26.12.2016

Отбывающий срок по единственному в России приговору за проведение уличной акцию Ильдар Дадин, якобы этапируемый в колонию Рубцовска, исчез из поля зрения родственников – 23 дня они не имеют с ним связи. Дадин был переведен из колонии в Карелии, где он отбывал наказание после имевшего большой общественный резонанс заявления об избиениях и применявшихся к нему пыткам. О переводе Дадина именно в Рубцовск сообщила близкая к Кремлю интернет-газета Взгляд (подтверждения этой информации из других источников нет).

Об обстоятельствах перевода рассказала СМИ супруга Дадина – Анастасия Зотова: "Сейчас известно, что 4 декабря он был в Вологде, потом его повезли в Киров, а оттуда куда-то на восток в обстановке строгой секретности. Об этом мне сказали зеки, которые сидят в пересылочном пункте Кирова. Кировские правозащитники пришли в эту пересылочную колонию, и им сказали: «Спрашивайте любую информацию о любых заключенных, только не о Дадине».

Потом появилась информация о том, что он находится на Алтае. Это напечатала газета «Взгляд» — это «НТВ» в печатном виде, то есть очень странное издание, которому слабо можно доверять. На всякий случай я связалась с правозащитниками Алтая, они обошли все колонии, однако не смогли ничего выяснить. Я сама лично обзвонила все колонии в Алтайском крае, но мне никто ничего не сказал.

Единственное, что мне удалось выяснить, есть колония №5, куда отправляют первоходов (тех, кто впервые отбывают наказание) и, если Ильдара отправят в Алтайский край, то, вероятно, в 5-ю колонию. Но когда я позвонила в 5-ю колонию, мне сказали, что только если я приеду лично, они мне что-то скажут. Но, со слов правозащитников, которые там были, его там, по всей видимости, нет. Возможно, еще пока везут. Правозащитники обещали на следующей неделе тоже попробовать пройтись по колониям и поискать его".

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