Речи длинные, пустые: первый опыт публицистики Томенко вызвал в Алтайском крае шквал негодующих комментариев.

19.06.2019

19 июня поддерживающий непубличные договорные отношения с властями портал ИД Алтапресс публикует статью губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Огромный текст, в котором он, по оценке публикаторов, "пробует себя в качестве публициста" представляет собой "эксклюзивную авторскую статью, в которой глава края размышляет о будущем алтайского АПК".

Несмотря на размеры, опубликованный от имени Томенко материал, не поражает ни владением обсуждаемой проблематикой, ни рецептами выхода из текущего кризисного состояния.

Крайне спорным в нем выглядит даже, пожалуй, единственный содержательный тезис – с оценкой общей ситуации в депрессивном регионе, ее причин и подходов к дальнейшей работе.

"Структура экономики Алтайского края складывалась десятилетиями, серьезных изменений в ней за последнее время не происходило, и в дальнейшем по объективным причинам революция не ожидается. Поэтому мы должны опираться на те отрасли, которые исторически доказали свою эффективность", - заявляет в первых строках своего материала Томенко.

Сколь предельно краток был губернатор в изложении общей стратегии своего мандата, столь многословен он затем в описаниях различных бюрократических манипуляций в области управления хозяйственными процессами.

Впрочем, его действия и планы получили вполне адекватную оценку со стороны подмандатного населения – на не закрывшем материал от возможности комментариев сайте Алтапресса доступны десятки их (практически единодушно негативно оценивающих предложенные главой региона планы как непродуктивное прожектерство).

Ой шикидым Ой Коментарии лучше сразу закрыть. Ведь правда , аак проститктка, все ее хотят, но никто не любит. А тут будет много правды.

И главная правда заключается в том, что весь этот структурированный вздор выбор губернатора не имеет никакого практического значения. Возможно подобные докладные записки он в качестве своей программы шлёт в Администрацию Президента, где такие бессмысленные документы и сами регулярно создают. Но не надо нам рассказывать сказки про наше светлое будущее, когда все давно поняли, что светлое будущее России и президент путник - это две несовместимые тенденции.

Такая позиция далеко на Алтае не единична.

"Вообще конечно я уверен, что Томенко самому стыдно за этот детский пропагандстский текст. Уверен, что он как относительно грамотный бухгалтер, и не совок в прошлом, отлично понимает и осознает всю тщетность текущих попыток изменить ситуацию в регионе к лучшему в текущей систем4 управления. Но думает, что должен писать подобные программы, что бы народ успокоить. Народ правда все уже осознал, его баснями не надо кормить, Виктор Петрович. Но и понимаем, что и от тебя то ничего по сути и не зависит, что бы мы почувствовали изменения к лучшему. Не может себя пятка чувствовать хорошо, если весь организм уже окоченел" – пишет губернатору один из местных жителей.

Виктора Томенко упрекают в пустословии и прожектерстве. Вот несколько наиболее содержательных высказываний:

Коврик Дядя Витя ! Бумага написана правильно...Деньги то где возьмёшь?

Раньше хоть Запад инвестировал (свои то все в опшёрах) А сейчас бабла то нету....Мост вон на Сахалин строить собрались (где 5 000 чел живёт)

Простой барнаулец Это он не всерьёз. Шутит так . Видимо нас всех это должно мотивировать работать в 2 раза больше за деньги в 2 раза меньше. Ведь кругом враги и родина в опасности.

При этом многие из жителей края часто связывают текущее кризисное состояние не только с деятельностью руководителя региона – не менее жесткие оценки раздаются в адрес бессменного кремлевского лидера и выстроенной им в России системы, эмиссаром которой в Алтайском крае видится его жителям г-н Томенко.

Ой шикидым Ой Давай,Томенка- дерзай

Если бы правительство рф и президент знали как добиться экономического роста в стране, он бы уже пер и пер. Но они не знают. Не в тех институтах обучался Дядя Вова главный командир, не на экономиста. Бороться с врагами и шпиенами его тока научили, а экономику им даже не преподавали, как буржуазную лже-науку.

Простой барнаулец Чем черт не шутит

Пора пора, но сначала главного командира надо сменить. Текущий во всех шпионов видит. И врагов.

Жители Алтайского края высказывают губернатору упреки в том, что подмандатный ему регион является для него лишь трамплином в построении дальнейшей столичной карьеры.

необходимо напрячь все силы Транзитный, экспериментальный регион, служащий трамплином для перемещения на Верх.

"Все там будем, наверху, когда ласты склеем" – пессимистически резюмирует в этой связи один из жителей Алтая.

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