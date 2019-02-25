Реальные доходы жителей Сибири упали в январе почти на 5%, в Алтайском крае эти данные продолжают скрывать.

25.02.2019

Как и ожидали эксперты, в январе 2019 г. в регионах Сибири было зафиксировано обвальное падение реальных доходов населения. Падение доходов здесь продолжается непрерывно с 2014 г., в 2018 г. этот процесс сильно ускорился.

По прошлому году данные Росстата о реальных доходах в регионах Сибири сегодня опубликованы только за период января-октября 2018 г. Так, по данным доклада "Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации", за этот период они составили 98,7% к показателям за соответствующий период предыдущего года. При этом эти данные опубликованы с традиционной манипулятивной методикой – без учета выплаченной в январе 2017 г. пенсионерам компенсации. При учете ее обычно используется поправочный коэффициент, уменьшающий объем реальных доходов на 0,5%.

Хотя доходы жителей Сибири за ноябрь-декабрь еще не опубликованы, отдельные опубликованные данные показывают, что падение уровня реальных доходов в эти месяцы лишь ускорилось. Так, в целом по России только за эти два месяца реальные доходы упали на 1,6%.

С учетом этих двух цифр, есть основания полагать, что ожидаемая к публикации в начале марта цифра реальных располагаемых доходов в Сибири составит лишь порядка 96,5% к предыдущему году.

Есть также все основания ожидать, что в 2019 году падение доходов лишь ускорится. Об этом свидетельствуют данные тероргана Росстата в Новосибирской области.

Так, реальные располагаемые доходы жителя этого региона в январе 2019 г. составили лишь 95,2% к показателям за соответствующий период предыдущего года. В 2018 г. НСО показывала (в сравнении с другими сибирскими регионами) сопоставимую с ними динамику.

Таким образом, есть основания ожидать, что к настоящему времени реальные доходы и в целом по Сибири сравнимы с данными этого региона.

Таким образом, по итогам первого месяца 2019 г. реальные доходы суммарно подошли к уровню падения, близкому к 20% (накопленное падение на 11% с начала кризиса + порядка 3,5% за 2018 г. + около 4-5% за январь 2019 г.). Стоит отметить, что в традиционной социологии падение доходов именно на этот уровень (20%) обычно связывается с радикальными изменениями в сознании и поведении населения.

Стоит отметить, что в Алтайском крае уровень реальных доходов населения с начала текущего года должностными лицами территориального органа Росстат стал скрываться. Все страницы с оперативными данными по доходам за последние несколько лет были в январе удалены с сайта ведомства государственной статистики.

По данным за 11 месяцев прошлого года, реальные располагаемые доходы населения Алтайского края уже упали на 3,6% к показателям за соответствующий период предыдущего года. В условиях сокрытия властями официальной информации о дальнейшем состоянии этого важнейшего индекса для его реконструкции остается лишь ориентироваться на приведенные выше имеющиеся данные за декабрь и январь. Таким образом, можно предполагать, что по итогам года падение реальных располагаемых доходов в Алтайском крае могло вырасти до 5%. А в январе к этой цифре могло добавиться около 4,6%. Что также дает суммарный результат снижения реальных доходов здесь за годы кризиса примерно в 20%.

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