Реальные доходы в Алтайском крае в октябре продолжили обвальное падение.

23.11.2018

Территориальный орган Росстат в Алтайском крае опубликовал часть данных о доходах жителей этого региона по итогам октября: как и ожидалось, реальных размер доходов продолжил стремительно снижаться.

В целом, по итогам января-октября 2018 года доходы жителей Алтайского края снизились по отношению к прошлогодним даже в номинальном исчислении. Так, за 10 месяцев прошлого года Росстат оценивал их в 490,8 млрд рублей. А за январь-октябрь года текущего жители края получили доходов лишь на 488,6 млрд рублей.

А с учетом инфляции и нарастающих обязательных платежей реальные располагаемые доходы стали падать едва ли не самым стремительным темпом с начала текущего кризиса.

В целом, реальные доходы жителей Алтайского края начали устойчиво падать с августа 2013 года. Это произошло на фоне нарастания проблем в отягощенной коррупцией и неэффективностью российской экономике – задолго даже до начатых Кремлем серии внешнеполитических авантюр, "войны санкций" и падения цен на нефть. Падение реальных доходов тянулось 4,5 года – до начала 2018 г. А накопленное за этот период падение реальных доходов оценивалось в среднем примерно в 11%.

Первая половина текущего года показала, что этот процесс затормозился и даже продемонстрировала скромный примерно 1-процентный рост. Это позволило тогда заговорить оптимистам о том, что кризис достиг дна и процесс роста доходов возобновился.

Однако, теперь видно, что этот краткий эффект был вызван лишь преимущественно накачкой деньгами бюджетного сектора (вероятно, на фоне проходивших тогда президентских выборов).

Со второго полугодия эта "накачка" ослабла. А серия кремлевских инициатив по ужесточению налогового и тарифного давления на население уже к концу лета вновь привела к падению реальных доходов.

В Алтайском крае этот процесс начался на месяц раньше, чем в целом по России. И падение реальных доходов здесь оказалось почти вдвое более глубоким.

В рамках спонсируемых федеральными властями манипулятивных стратегий Росстат в Алтайском крае по итогам октября впервые публикует цифру реальных располагаемых доходов лишь в искаженной форме, завышающей их значение (без учета компенсации, выплаченной пенсионерам в 2017 г.). Но даже в рамках этого расчета реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края за 10 месяцев 2018 г. оцениваются им лишь 96,5% к прошлогодним (т.е. их падение составило 3,5%).

Однако, поскольку эта цифра содержит известный специалистам упомянутый манипулятивный коэффициент (в размере около 0,8%), фактический размер реальных располагаемых доходов по итогам 10 месяцев должен составить лишь 95,7%. А падение реальных располагаемых доходов, таким образом, можно оценить в 4,3%.

Не исключено, что эта цифра все же в скором времени появится где-либо в базах ведомства государственной статистики.

Стоит отметить, что по итогам 9 месяцев, когда Росстат еще находил мужество публиковать цифру реальных располагаемых доходов (без манипуляций вокруг прошлогодней компенсации пенсионерам), падение их в Алтайском крае уже оценивалось в 2,8% (а в целом по России – в 1,5%) .

Октябрьская цифра показывает, что процесс падения доходов значительно ускорился и фактически приобрел черты катастрофического.

К сожалению, оценки будущих периодов также не дают поводов для оптимизма – власти продолжают рост налогового давления на населения и повышают тарифы и цены. Ожидается, что пика этот процесс достигнет в начале 2019 года.

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