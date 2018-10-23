Реальные доходы в Алтайском крае продолжают падение: итоги сентября.

23.10.2018

Реальные располагаемые доходы населения в Алтайском крае по итогам сентября продолжили свое падение, сообщает территориальный орган Росстата. В целом по итогам января-сентября они составили лишь 97,2% от уровня за соответствующий период прошлого года.

Месяцем ранее этот показатель был выше на 0,4%.

В номинальном исчислении среднемесячный доход жителя края в январе-сентябре 2018 года был оценен Росстатом в 20.727 рублей.

В течение 4 лет, с момента начала кризиса, реальные доходы в Алтайском крае непрерывно снижались. Однако, в 2017 г. этот процесс ощутимо замедлился, а в начале 2018 г. доходы даже продемонстрировали слабый рост. В то время это позволило озвучивать осторожные оптимистические прогнозы о том, что потенциал падения, возможно, достиг дна.

Однако, уже по итогам мая рост доходов сменил вектор – они вновь стали снижаться. А к июлю падение, перейдя рубеж 100%, уже стало носить абсолютный характер.

Согласно существующим нормативам, трехмесячное непрерывное снижение индикатора, оценивается как его устойчивый спад.

Власти Алтайского края, однако, уклоняются от каких-либо комментариев по поводу снижения важнейшего социального показателя.

Нет комментариев