Реальные доходы в Алтайском крае перешли к абсолютному падению - и это случилось еще в апреле.

04.07.2017

Реальные среднедушевые доходы в Алтайском каре перешли к состоянию падения (к беспрецедентно низким прошлогодним показателям). Об этом сообщает 4 июля территориальный орган Росстата в этом регионе. При этом падение началось даже не в мае, данные за который публикует Росстат, а в апреле. Ранее краевое ведомство государственной статистики заявляло о том, что по итогам первых четырех месяцев 2017 года реальные среднедушевые доходы в крае оценивались в 100,3%, однако уточненные данные (еще подлежащие впрочем, утверждению Росстатом) показали гораздо более низкую цифру – 98,2%.

А по итогам января-мая реальные среднедушевые доходы жителя края, по предварительной оценке, оцениваются лишь в 99,6% к соответствующему периоду прошлого года. Впрочем, это несколько выше среднего показателя по России (98,2%).

В январе 2017 г. реальные доходы в Алтайском крае составляли 110%. Беспрецедентный (в ходе текущего кризиса) рост доходов в этом месяце был вызван исключительно одним фактором – выплатой пенсионерам единовременной компенсации в 5 тыс. рублей за замороженную властями в 2016 г. индексацию их пенсий.

Временный и секторальный рост доходов тогда вызвал шквал победной пропаганды краевых властей – контролируемые ими СМИ были заполнены пафосными публикациями.

Однако, затем реальные доходы стабильно и быстро снижались, уже к апрелю, как выясняется теперь, перейдя к состоянию абсолютного падения. Контролируемая губернаторским пиар-ведомством пропагандистская машина, однако, не смогла остановиться, распространяя в последнее время уже откровенно ложную информацию о якобы продолжающемся росте реальных доходов населения.

Последним примером такого стала активно тиражируемое в середине июня финансируемыми из бюджета СМИ заявление краевого Минэкономразвития. Распространив почти за месяц до публикации Росстата полученные из сомнительных источников данные о доходах за май, губернаторское ведомство с помощью недобросовестных манипуляций с цифрами тогда пыталось дезинформировать жителей края, убедив их в якобы продолжающемся здесь росте реальных доходов.

Финальная публикация Росстата, однако, показала, что в действительности реальные доходы в Алтайском крае падают – и этот процесс начался даже не в мае, а еще в апреле.

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