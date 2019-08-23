Реальные доходы населения в Алтайском крае за 7 месяцев 2019 г. упали еще на 3,5%.

23.08.2019

Об этом сообщает действующий на Алтае территориальный орган Росстата. С конца 2018 г. Алтайстат перестал регулярно публиковать статистику о доходах населения, удалив при этом данные об этом важнейшем индикаторе из своих открытых архивных баз. В итоге, в 2019 г. публикация о реальных доходах населения Алткрая появлялась лишь один раз. Было сообщено, что по итогам первого квартала реальные располагаемые доходы населения упали на 2,5% (здесь и далее цифры даются к соответствующему периоду прошлого года). После чего эта цифра была вскоре удалена с сайта ведомства. Аналогичная цифра падения реальных располагаемых доходов населения в целом по России за этот же период тогда составляла 1,3%.

Новая неожиданная публикация о нарастающем падении доходов на Алтае (по итогам 7 месяцев), вероятно, может быть оценена как очередной сбой в политике манипуляции статданными, которой вынужден придерживаться Росстат под давлением Кремля и его эмиссаров на местах.

Тем не менее, на сегодня ясно, что начавшееся в прошлом году в Алтайском крае обвальное падение доходов, в текущем году продолжилось – и темпы его нарастают с каждым месяцем.

Так, в 2018 г. реальные располагаемые доходы населения упали на 4,1% (подтверждающая цифра сейчас недоступна). При этом все падение доходов пришлось на второе полугодие. Управляющая краем команда оказалась тогда неспособна взять под контроль этом процесс – даже в ноябре, при внесении в Заксобрание региона бюджета-2019, оно давала фантастические прогнозы о росте в прошлом году реальных располагаемых доходов на 0,4%. Еще более значительный рост реальных доходов обещала тогда команда губернатора Виктора Томенко и в 2019 г.

Реальность показала совершенно обратное – падение доходов населения на Алтае продолжилось, и вновь его темпы оказались существенно выше средних по России.

Так, в целом по стране Росстат в докладе "ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ январь-июль 2019 года" оценил падение реальных располагаемых доходов (к прошлогодним показателям) в 1,3%. Аналогичная цифра падения доходов в Алтайском крае по итогам января-июля, как мы теперь знаем, оказалась почти втрое выше и составила 3,5%.

В правительстве Алтайского края пока никак не комментируют ситуация с резким ухудшением этого важнейшего индикатора (в связи в чем редакция сайта запросила там комментарий).

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