Реальные доходы населения в Алтайском крае в августе продолжили падение – Росстат.

25.09.2018

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в Алтайском крае по итогам января-августа 2018 года составили лишь 97,6% к прошлогодним показателям. Об этом сообщает терорган Росстата.

При этом по итогам 7 месяцев этот показатель составлял 98,3%. Таким образом, в августе падение реальных доходов ускорилось.

В номинальном исчислении среднемесячный доход жителя края в январе-августе составлял 20564 рубля.

Ситуация в Алтайском крае не уникальна – в целом по России этот индикатор по итогам января-августа также перешел к падению, составив 99,1%. На Алтае однако, падение реальных доходов началось на месяц раньше и носит более значимый характер.

Падение реальных доходов практически непрерывно длится здесь с начала кризиса – с 2014 года. В первые месяцы 2018 года реальные доходы в крае выходили в "зеленую" зону, демонстрируя слабый нестабильный рост, однако в финале они вновь вернулись к ситуации абсолютного падения.

Если уже два месяца - июль и август – показывают их устойчивое и значительное снижение, есть все основания полагать, что этот процесс продолжится и далее. В особенности на фоне тех решений Кремля по ужесточению налоговых и иных поборов с населения, которые он вводит последние месяцы.

Парадоксальным можно считать тот факт, что рапортуя о снижении реальных доходов, Росстат в Алтайском крае отчитывается об идущем параллельно экстраординарном росте реальной зарплаты. Так, по итогам тех же 8 месяцев, терорган Росстата обсчитал рост реальной зарплаты в крае на уровне 110,1 % к прошлогодним показателям.

Оценки экспертов в этой связи говорят о существенных пороках методики расчета зарплат ведомством государственной статистики, сосредоточившейся преимущественно лишь на "белом" секторе рынка труда (а там – прежде всего на бюджетных отраслях). При этом учитываемая сегодня Росстатом в Алтайском крае в этой связи 599 тысяч работающих составляет лишь немногим более половины реального рынка труда.

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