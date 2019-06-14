Реальные доходы населения в Алтайском крае в 2019 г. падают вдвое быстрее, чем в среднем по России.

14.06.2019

Реальные доходы населения в Алтайском крае по итогам первого квартала 2019 г. падали практически вдвое большими темпами, чем в среднем по России. Об этом свидетельствует опубликованный 6 июня Росстатом доклад Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. По данным ведомства государственной статистики, по итогам первого квартала реальные доходы населения Алтайского края упали на 3,9% (здесь и далее - к соответствующему периоду прошлого года). При этом падение реальных доходов в среднем по РФ за этот же период составило 2%. По Сибирскому федеральному округу реальные доходы населения в первом квартале упали на 2,9%. В регионах СФО цифры падения доходов по итогам первого квартала были зафиксированы на следующем уровне:

Республика Алтай -4,3%

Республика Тыва -0,5%

Республика Хакасия -4,4%

Красноярский край -2,5%

Иркутская область -0,8%

Кемеровская область -1,7%

Новосибирская область -5,2%

Омская область -2,8%

Томская область -3,2%

Падение реальных доходов населения в Алтайском крае Росстат практически непрерывно фиксирует с августа 2013 года. В последние месяцы ведомство под нажимом Кремля неоднократно существенно меняло подходы к подсчету этого важнейшего показателя, поэтому цифру накопленного за почти 6 лет кризиса падения дохода можно оценить сегодня лишь в определенном диапазоне (18-20%).

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