Реальная зарплата в Алтайском крае вновь падает.

23.12.2016

Реальная зарплата за октябрь 2016 г. в Алтайском крае составила лишь 98,5% к показателям за соответствующий месяц прошлого года, сообщает территориальный орган Росстата. Таким образом, результаты сентября, когда впервые за 2 года реальный размер зарплаты вышел из "красной зоны", составив 100,3%, оказались единичным случаем.

Падение реальной зарплаты непрерывно фиксируется в Алтайском крае с августа 2014 года. 2014 год, однако, с учетом ее роста в начале периода завершился с нулевым показателем этого индикатора. В 2015 году реальная зарплата в крае упала ровно на 10%. А по итогам 9 месяцев 2016 года она снизилась еще на 2,2%.

С учетом того, что скромный сентябрьский рост реальной зарплаты оказался нестабильным и уже в следующем месяце сменился падением, есть основания полагать, что и в целом 2016 год завершится в "красной зоне".

Еще более активно падают в текущем году у жителей Алтайского края реальные среднедушевые доходы. Так, если в 2015 году они упали всего на 0,8%, за 11 месяцев 2016 года по данным Росстата реальные доходы упали к прошлогодним показателям уже на 4,8%.

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