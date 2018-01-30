Реальная экономика в Алтайском крае в 2017 году: стагнация, чреватая новым падением.

30.01.2018

Об этом свидетельствуют данные тероргана Росстата в этом регионе. Так, индекс промышленного производства продемонстрировал по итогам 2017 года рост на 3%. Однако, эта цифра имеет устойчивую тенденцию к затуханию и преимущественно связана с ростом лишь в одной отрасли пищевой промышленности (на 5,4%). Аналогичная ситуация также в региональной фармацевтике (+8,5%), химии (+3.6%). Но большинство отраслей высокотехнологичного сектора промышленности по итогам года на Алтае по-прежнему демонстрировали падение.

Падение продолжалось также в добыче полезных ископаемых (на 4,5%) и инфраструктурной отрасли обеспечения электроэнергией, газом, паром, кондиционирования воздуха (на 4,3%).

Еще более близки к ситуации устойчивой стагнации показатели итогов работы розничной торговли. Оборот розничной торговли и общественного питания в Алтайском крае непрерывно падал с августа 2014 года. Во второй половине 2017 года падение здесь приостановилось, однако сменивший его рост оказался крайне слабым и неустойчивым. В итоге показатель 2017 года продемонстрировал рост лишь на 0,7% (в сопоставимых ценах) - что отодвигает задачу лишь восстановления кризисных потерь на десятилетия вперед.

А продолжившееся в 2017 году падение уровня жизни населения (предварительно - на 1,7% по России, на 1,2% по краю) позволяет предположить, что резервы падения этого индекса (являющегося также показателем потребления) не исчерпаны.

В этой ситуации продолжающееся падение инвестиционной активности сформировало итоги деятельности отрасли строительства. В итоге объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «Строительство» в Алтайском крае в 2017 году составил лишь 86,4% от показателей предыдущего года (в физическом объеме).

Нет комментариев