Разрушение конструкций на строящемся тубдиспансере в Новоалтайске идет по инициативе Томенко?

04.07.2019

Вызвавшие тревогу местных жителей объемные работы по демонтажу построенных конструкций на стройплощадке противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске, предположительно сопровождаемые массовыми хищениями, могли быть начаты с санкции губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Накануне о ситуации сообщил известный в Алтайском крае муниципальный деятель, в прошлом баллотировавшийся в губернаторы этого региона Олег Боронин. Возглавляющий муниципалитет в пригороде Барнаула, расположенный недалеко от площадки диспансера, Боронин поделился тревожной информацией "там якобы снимают пластиковые окна, внутри якобы сдирают кафельную плитку, что-то якобы выбрасывают прямо в оконные проемы. Если это правда, то это летят по ветру бюджетные деньги. По слухам, якобы собираются демонтировать до шести уже построенных этажей, и якобы там фундамент дал трещину".

Специализированные учреждения правительства Алтайского края сообщали о том, что последней подрядной организацией, ведущей строительно-монтажные работы на площадке диспансера, являлся крупнейший застройщик Алтая - ООО Селф, контролируемый близкой к властями края бизнес-семьей Шония. Работы на строительстве диспансера велись им в 2018-2019 гг. по госконтракту на 829,9 млн рублей. При этом срок действия контракта должен завершиться уже к 15 декабря 2019 г.

Неожиданный разворот, приведший к тому, что уже практически построенное крупнейшее медучреждение сегодня начали разрушать, видимо, связан с визитом туда в конце мая губернатора Томенко. Курирующее строительство КГКУ Единый заказчик капитального строительства Алтайского края по итогам визита Томенко (со ссылкой на его службы пропаганды) сообщило, что собственные подчиненные главы края (вероятно, со слов представителей Селфа) преподнесли тогда губернатору версию о том, что почти к финалу строительных работ местным "королем госконтрактов" неожиданно был "выявлен ряд дефектов и возникла необходимость проведения комплекса демонтажных и восстановительных работ".

Вопреки ранее опубликованной официальной информации о том, что работы Селфом последние полтора года там активно велись и сейчас находятся в финальной стадии, министр строительства и коммунального хозяйства края Иван Гилев заявил губернатору о том, что Селф якобы так и не смог (уже почти два года назад) приступить к строительным работам на объекте "поскольку за несколько лет без консервации утратили строительную готовность некоторые объекты".

Сейчас министерство Гилева уже заключило новый госконтракт с проектировщиками на изменение проекта диспансера. Лишь после этого власти предполагают вновь начать там строительные работы.

"По словам министра, какой будет стоимость строительства после корректировки объекта, сказать пока сложно", - отмечает "губернаторский" телеканал Катунь-24.

В сложившейся ситуации месяц назад Томенко, однако, ни словом не обмолвился об необходимости привлечения к ответственности должностных лиц, нанесших колоссальный ущерб краевому и федеральному бюджету. Не обратил внимание губернатор и на существенные противоречия в изложенной ему версии, как минимум, требующие независимой экспертизы для обоснования реальности и необходимости заявленных новых работ. Он лишь подчеркнул, что в дальнейшем строить этот объект необходимо с соблюдением норм качества.

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