Разгромно победившие единороссов депутаты в Шелаболихе стали сторонниками Единой России.

07.05.2019

Муниципальные депутаты, выигравшие в апреле с разгромным счетом у единороссов выборы в райцентре Шелаболиха, вступили в ряды сторонников Единой России. Сообщение исполкома краевой ячейки единороссов об этом распространил 7 мая в соцсетях ее главный пропагандист Василий Морозов.

Шелаболиха – районный центр в Алтайском крае. Район имеет неофициальную репутацию одного из наиболее проблемных в регионе. 21 апреля здесь прошли довыборы в управляющий райцентром сельский совет, на которых группа самовыдвиженцев с разгромным счетом выиграла у всех выдвинутых ЕР кандидатов.

По итогам выборов в Шелаболихе в федеральном медиа-поле был опубликован ряд материалов, в которых это событие связывалось с общим падением рейтингов кремлевского режима в последний год. Однако, сразу же после выборов в Шелаболихе ряд связанных с властью персонажей в Алтайском крае стали распространять в соцсетях намеки на то, что эта идет работа над тем, чтобы эта ситуация вскоре радикально изменилась.

В итоге заявления о принятии в ряды организации сторонников Единой России написали получившие в апреле депутатские мандаты предприниматель Сергей Очнев и безработная Нина Никольская. К ним присоединился также ставший депутатом этого совета еще в 2017 г. Владимир Климишин (тогда он также заявлял о себе как о безработном). Исполком краевой ЕР цитирует написанные троицей заявления в которых содержится идентичная фраза: "Поддерживаю программные цели и практические действия Партии".

Свое заявление алтайские единороссы заключают выражением надежды на то, что трое депутатов-неофитов вскоре оформят полное членство в этой партии: "Отметим, что через 6 месяцев после вступления в сторонники они могут написать заявление на членство в партии".

После присоединения троицы к Единой России, управляющая краем команда, таким образом восстановила формальный контроль над органом управления муниципалитетом, потерянный после того, как на апрельских выборах его население отказало в доверии выдвиженцам ЕР.

Решение оказавшихся в ситуации проблемного морального выбора шелаболихинских депутатов вызвало на Алтае бурное ликование у различного рода обслуживающих власть пропагандистов.

"Как все умные люди и предполагали, когда вся оппозиция теребила от радости пицунду и хоронила ЕР. "Единороссы" опять всех обыграли". – не скрывает в соцсетях переполняющих его эмоций бывший "черный пиарщик" экс-губернатора Карлина, сотрудник "губернаторского" телеканала Катунь-24 Артем "Напильник" Кудинов, в последнее десятилетие ставший для многих на Алтае символом аморализма в деле пропаганды властей.

Не аффилированные с властью жители Алтая, однако, комментируют случившееся преимущественно с нотами горечи и разочарования.

"Это говорит только об одном, ИЗБИРАТЕЛЬ ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ ЕР. Еще раз показывает всю наготу неприкрытого обмана людей партией власти и избранных "депутатов". Так что восторгаться "умным людям" этим не стоит", - пишет в связи с последними событиями в Шелаболихе бийчанин Валерий Багров.

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