Разговоры о досрочной отставке Томенко возникли спустя считанные дни после его избрания.

05.10.2018

Тема о вероятности досрочного ухода губернатора Алтайского края Виктора Томенко с занимаемой должности неожиданно стала обсуждаться в столичных медиа уже с начала октября – спустя лишь считанные недели после того, как было заявлено о его победе на прошедших 9 сентября губернаторских выборах.

Претензии к Томенко, уже шестой месяц занимающего пост главы региона, активно высказываются на Алтае в соцсетях и не находящейся под контролем его кабинета части медиа-сообщества. Губернатора упрекают за нерешительность и медлительность, неготовность к демонтажу выстроенной при его предшественнике коррупционно -клановой системы, за явно проявившуюся склонность к парадным мероприятиям в ущерб разработке антикризисной стратегии, за сохранении закрытости власти. Однако, тема вероятности досрочного прекращения его полномочий ни разу не всплывала ни в алтайских медиа, ни в соцсетях.

Этот вопрос, однако, был поднят 2 октября сайтом news.ru. В обзоре перспектив российских губернаторов и вероятности их отставок, им были упомянуты циркулирующие в столичном политикуме слухи о том, что такая мера якобы упоминается и в связи с фамилией явно неудачно начавшего свою карьеру нового алтайского губернатора.

"В нынешних волнах ротации можно увидеть ещё и воспитательный аспект, позволяющий держать глав регионов в необходимом тонусе, поскольку в ротационное колесо может быть включён любой губернатор. Недаром же ходили слухи, что под него может попасть даже алтайский лидер Томенко, который только что выборы выиграл, но, что называется, на тоненького. Правда, эти разговоры выглядят, скорее, просто происками конкурентов", - рассуждает сайт.

Аналогичные намеки содержатся и в вышедшей 4 октября публикации на сайте ИА Политика сегодня (входит в группу медиа, имеющих репутацию связанных с "кремлевским поваром" Евгением Пригожиным). Там фамилия Томенко также упоминается среди губернаторов с "наиболее шатким" положением, чьи полномочия могут быть досрочно прекращены в течении ближайшего года. Не исключено, впрочем, что и здесь вмешались если не "происки конкурентов", то банальная путаница – текст публикации позволяет допустить, что авторы сайта в силу недостаточной квалификации могли спутать Томенко с главой Республики Алтай Александром Бердниковым.

Тем не менее, появление таких публикаций безусловно является тревожным звонком для нового губернатора Алтайского края.

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