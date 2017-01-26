Раздраженный неуважением власти, губернатор закрывает для барнаульцев бесплатный доступ к услугам краевого Диагностического центра? (обновлено)

26.01.2017

О намерении ограничить доступ ряда категорий населения к медицинскому обслуживанию в Диагностическом центре Алтайского края заявил 26 января губернатор этого региона Александр Карлин. "Губернатор: диагностический центр не должен быть ориентирован на обслуживание элиты", - посвященной этой необычной инициативе специальный материал публикует 26 января официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда. Заявление г-на Карлина об ограничении доступа к уникальному на Алтае медучреждению прозвучало в этот день в ходе его отчета о работе в 2016 году.

Какие категории населения входят в состав "элиты", которой будет ограничен доступ к медобслуживанию, губернатор детально не пояснил. Впрочем, развивая свою мысль, он очертил их круг, противопоставив таинственной "элите" жителей сельских районов региона. В приоритете Диагностического центра Алтайского края должна быть работа с сельским населением региона, в первую очередь, проживающего в отдаленных территориях, а не с элитой, пояснил свою задумку Карлин.

Заявлению губернатора предшествовала сделанная им 24 января в своем личном разделе на официальном сайте региона запись, в которой он выражал нескрываемую обиду на жителей Барнаула за их неуважение власти. Поводом для этого стало недавнее спонтанное собрание более тысячи жителей краевого центра, фактически сорвавших процесс принятия келейно разработанного властями нового Генплана развития этого города. "Один сыплет упреками и претензиями, второй оправдывается и доказывает, что хотел как лучше… Один пытается разработать стратегию развития «дома» под названием Барнаул, другой кричит: иди лучше мусор вынеси…", - выражал губернатор свою обиду в адрес обеспокоенных жителей краевого центра.

Находящийся в Барнауле краевой Диагностический центр последние годы действительно все более неохотно предоставлял медицинское обслуживание жителям Барнаула в рамках программ страховой медицины: практически все доступные в нем услуги можно было получить лишь на платной основе. Вероятно, теперь эта позиция в отношении "не уважающих власть" жителей краевого центра получит активную поддержку с самого верха региональной администрации.

А вот конспиративно выслушавший из-за кулис это выступление Карлина известный на Алтае общественник и бывший замруководителя Алтайкрайздрава Константин Емешин считает, что категория новых "лишенцев" будет формироваться губернатором и его командой на персональной основе - за счет отлучения от медуслуг критически настроенных граждан (хотя он также видит связь этой инициативы с собранием барнаульцев, сорвавших принятие Генплана).

"В отчете были вкраплены некоторые выпады в адрес "КРИТИКОВ". Так отметил, что некто "раздул" в Барнауле тему свалки и пообщеал, что он лично не допустит... Но самый комичный выпад против "критиков" был в сюжете про Диагностический центр. Карлин вдруг обозначил, что в этом центре лечится ЭЛИТА, которая иногда критикует власть. А вот теперь там будут лечится простые люди. У меня этот сюжет вызвал улыбку, т.к. действительно как-то пришлось сопровождать больную в диагностический центр и пока я шел по первому этажу, то встретил десяток действующих и прошлых чиновников. Меня это так удивило, что я спросил традиционно: "Что случилось? Чем помочь?". Но получил логичный ответ: "Проходим диспансеризацию". Так что, судя по словам Карлина, теперь всех чиновников и экс-чиновников в диагностический центр будут пропускать, только по критерию лояльности лично Александру Богдановичу", - так прокомментировал Емешин неожиданную губернаторскую инцииативу.

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