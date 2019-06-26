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Рау получил престижную медаль за Путина.

26.06.2019

Общественник из Барнаула Виктор Рау получил  награду движения Голос – медаль Защитнику свободных выборов.  Медаль (существует с 2009 г.) имеет статус общественной награды, вероятно, ее учредители могли ориентироваться на учрежденную в 1991 г. госнаграду – медаль Защитнику свободной России, награждение которой не производится российскими властями длительный период времени.

В текущем году на получение общественной награды были номинированы 22 человека "проявившим выдающиеся добросовестность, принципиальность, настойчивость при защите избирательных прав".

Комитет по награждению в ходе жарких дискуссий отобрал шесть заявок.  В число награжденных был включен и Виктор Рау. Поводом для награждения стала его работа наблюдателем на выборах президента РФ в марте 2018 г. (подробнее о случившемся тогда можно прочитать здесь).

"В ночь с 18 на 19 марта 2018 года на выборах президента в Барнауле общественный наблюдатель «Голоса» Виктор Рау зафиксировал и предотвратил попытку фальсификации результатов голосования на УИК № 78. Ему не только пришлось бороться с избиркомом, но и вызвать на УИК международных наблюдателей из Бюро по правам человека и демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ. Это единственный известный нам факт, когда международные наблюдатели лично зафиксировали фальсификацию на избирательном участке на выборах президента России в 2018 г. Несмотря на активное противодействие со стороны председателя алтайского избиркома, Виктору Филипповичу удалось добиться отстранения замешанных в фальсификации лиц от работы в системе избирательных комиссий. К сожалению, уголовное дело по этому факту так и не было заведено," – так описывается заслуга общественника в наградном материале.

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