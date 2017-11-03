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Создание сайтов, продвижение

Радио Свобода открыла специальный медиа-проект для Сибири.

03.11.2017

3 ноября Русская служба входящей в систему международного вещания США некоммерческая медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода открыла онлайновый медиа-проект для Сибири – Сибирь.Реалии (ранее ею уже были запушена в России группа подобных "дочерних" макрорегиональных проектов).

Сайт, позиционирующий себя как "информационно-аналитический", определяет зоной своей информационной ответственности Сибирь и Дальний Восток России "от Абакана до Якутска, от Бийска до Хабаровска, от Тюмени до Петропавловска-Камчатского".

Проект сообщает о том, что сотрудниками и авторами нового сайта станут  "независимые журналисты, сибирские политики, писатели, ученые, профессионалы разных отраслей деятельности, обычные сибиряки". Руководителем нового проекта названа 52-летняя Юлия Мучник,  ранее длительное время работавшая в Томске в сфере медиа и высшей школы.

Сообщается, что тематически новый сайт будет сориентирован на публикацию "интервью с ньюсмейкерами и экспертами, аналитику и исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи и видеоматериалы".

В пуле первых материалов опубликованных сайтом, один посвящен Алтаю. Это статья о проблемах вокруг конкурса на строительные работы в общежитии Алтайского госуниверситета, основанная на публикации одного из СМИ Сибирской медиа-группы.

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