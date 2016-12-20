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Радикальный активист Маевич начал кампанию в защиту алтайского губернатора Карлина.

20.12.2016

Известный своими радикальными инициативами активист из Барнаула Андрей Маевич решил начать публичную кампанию в защиту губернатора Алтайского края Александра Карлина. С этой целью от его имени на сайте change.org  была размещена соответствующая петиция.

"Выражаю своё возмущение беспрецедентной информационной провокационной истерией, которая развернута в некоторых краевых и маргинальных московских СМИ в Интернете против Александра Богдановича Карлина... Она спланирована и развернута силами, фактически выступающими не столько против губернатора Алтайского края лично, а против Алтайского края и его жителей!", - заявляет любящий демонстрировать свои особые отношения с алтайскими силовиками  активист. В своей петиции Маевич намекает на то, что организатором вызвавшей его возмущение кампании является группа Эвалар:  "против нашего губернатора развернулась такая хорошо организованная и агрессивная кампания, причем организованная известно кем, и с какими миллионами и миллионами денег, заработанных на весьма сомнительного происхождения и пользы то ли лечебных, то ли не очень субстанциях".

В тексте петиции Маевич приводит ряд фактов, призванных, по его мнению, свидетельствовать об успешности итогов работы руководящего Алтаем вот уже 12-ый год губернатора.  "Несмотря на экономические трудности в нашей державе, Алтайский край, под руководством Александра Богдановича, не сдает позиций, ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в культуре", - резюмирует радикал.

С последним, впрочем, сложно поспорить. После того, как под руководством г-на Карлина Алтайский край год за годом стабильно теряя позиции в рейтинге российских регионов по размеру средней зарплаты, с 2015 г.он опустился на предпоследнюю строчку среди 85-ти российских регионов. И   по всей видимости, он не сдаст эту позицию и по итогам 2016 года.

Петиция Маевича вызвала интерес ряда издаваемых на Алтае радикальных провластных интернет-ресурсов,  републиковавших текст этой инициативы.  Несмотря на это, петицию в защиту непопулярного на Алтае губернатора, которую предполагается по завершению сбора подписей направить Путину, пока решился подписать лишь один человек  - сам автор сомнительной инициативы.

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