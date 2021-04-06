Путин велел расти доходам жителей 10-ти наиболее бедных регионов.

06.04.2021

Кремлевские медиа 5 апреля сообщают о том, что Владимир Путин поручил правительству и властям 10-ти проблемных российских регионов "добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже среднероссийских".

При этом авторы публикаций ссылаются на прошедшее уже почти месяц назад (10 марта) совещание Путина с членами правительства. Месячная задержка связана с тем, что отчет о совещании 10 марта был без каких-либо пояснений опубликован на сайте Кремля лишь 4 апреля.

В документе содержится большое количество поручений, преимущественно связанных с территориями Дальнего Востока. Однако, два поручения действительно посвящения задаче решения проблемы падения реальных доходов жителей 10-ти проблемных российских регионов. В число включены республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

Предложенные решения болезненной проблемы, впрочем, не поражают глубиной проработки. Основным поручением, данным в этой связи правительству (ответственный – премьер Михаил Мишустин) и губернаторам стало требование "обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал".

Однако, как этого добиться, документ практически не касается. Единственным исключением является еще одно поручение на эту тему, выглядящее, впрочем, довольно странно. "С учетом ранее данных поручений принять меры по снижению дифференциации уровня тарифов на электрическую энергию в регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского, по которым утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития," – говорится в документе. Стоит отметить, что на сегодня реальной "дифференциацией уровня энерготарифов" являются остатки системы т.н. "перекрестного субсидирования", в рамках которой тарифы для юрлиц утверждаются на более высоком уровне, чем для населения. Эта, возникшая еще в советские времена система, однако, постоянно атакуется губернаторами и уровень дифференциации тарифов здесь каждый год выравнивается за счет преимущественно роста тарифов для граждан. Что, соответственно, является одним из факторов не роста, а падения реальных доходов населения.

Первый доклад по поручениям Путина Мишустину и губернаторам надо подготовить до 1 июля, а затем — каждые полгода. В Алтайском крае, впрочем, за прошедший с момента совещания месяц каких-либо телодвижений на эту тему со стороны крайправительства и губернатора в публичной сфере отмечено не было.

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