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Создание сайтов, продвижение

Путин почти вдвое уступает Грудинину на Алтае в опросе крупнейшего автомобильного интернет-сообщества.

07.03.2018

Павел Грудинин занимает устойчивое первое место в интернет-опросе в преддверие выборов 18 марта, организованном имеющем репутацию одного из крупнейших сообществ российских автомобилистов – drom.ru.

Drom.ru- многопрофильный портал российских автомобилистов, имеющий по открытым данным статистики около 2 млн посетителей ежемесячно. Считается, что большая часть аудитории сайта – горожане в возрасте среднем или моложе среднего и с доходом выше среднего. По оценке системы рейтингования сайтов Alexa, по своей аудитории он занимает 19 позицию среди российских сайтов (570 место в глобальном рейтинге). Сайт российских автомобилистов традиционно далек от политики, хотя и не чуждается острых дискуссий на любые интересующие его читателей темы.

В его опросе по приближающемуся голосованию на середину дня 7 марта приняло участие 11610 человек. Итоги голосования доступны (помимо общих по России)  также отдельно по федеральным округам и по каждому из регионов. В целом картина распределения голосов, отличаясь по разным территориям, выглядит непротиворечиво, а различия популярности кандидатов по регионам смотрятся вполне ожидаемо. Это свидетельствует о том, что опрос  проходит без применения технологий накруток.

В итоге на 7 марта голоса участников опроса распределились следующим образом.

Бабурин  69 (1%)

Грудинин  3840 (33%)

Жириновский  922 (8%)

Путин  2760 (24%)

Собчак  553 (5%)

Сурайкин  72 (1%)

Титов  94 (1%)

Явлинский  144 (1%)

Испорчу бюллетень  742 (6%)

Не пойду на выборы  2414 (21%)

Популярность ведущих кандидатов  среди жителей Алтайского края при этом еще более полярна:  за Грудинина здесь готовы голосовать 40,6% ,за Путина – 22,1%.

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