Путин почти вдвое уступает Грудинину на Алтае в опросе крупнейшего автомобильного интернет-сообщества.

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Павел Грудинин занимает устойчивое первое место в интернет-опросе в преддверие выборов 18 марта, организованном имеющем репутацию одного из крупнейших сообществ российских автомобилистов – drom.ru.
Drom.ru- многопрофильный портал российских автомобилистов, имеющий по открытым данным статистики около 2 млн посетителей ежемесячно. Считается, что большая часть аудитории сайта – горожане в возрасте среднем или моложе среднего и с доходом выше среднего. По оценке системы рейтингования сайтов Alexa, по своей аудитории он занимает 19 позицию среди российских сайтов (570 место в глобальном рейтинге). Сайт российских автомобилистов традиционно далек от политики, хотя и не чуждается острых дискуссий на любые интересующие его читателей темы.
В его опросе по приближающемуся голосованию на середину дня 7 марта приняло участие 11610 человек. Итоги голосования доступны (помимо общих по России) также отдельно по федеральным округам и по каждому из регионов. В целом картина распределения голосов, отличаясь по разным территориям, выглядит непротиворечиво, а различия популярности кандидатов по регионам смотрятся вполне ожидаемо. Это свидетельствует о том, что опрос проходит без применения технологий накруток.
В итоге на 7 марта голоса участников опроса распределились следующим образом.
Бабурин 69 (1%)
Грудинин 3840 (33%)
Жириновский 922 (8%)
Путин 2760 (24%)
Собчак 553 (5%)
Сурайкин 72 (1%)
Титов 94 (1%)
Явлинский 144 (1%)
Испорчу бюллетень 742 (6%)
Не пойду на выборы 2414 (21%)
Популярность ведущих кандидатов среди жителей Алтайского края при этом еще более полярна: за Грудинина здесь готовы голосовать 40,6% ,за Путина – 22,1%.← Назад
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