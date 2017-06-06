Пусть дома сидят: власти Барнаула отменили на лето льготные проездные для студентов и школьников.

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5 июня власти Барнаула сообщили об отмене на июль и август льготных проездных для студентов и школьников. В результате этого решения с 1 июля на два месяца будет приостановлено действие транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Пополнить эти транспортные карты и воспользоваться ими для оплаты проезда в общественном транспорте в этот период будет невозможно, сообщают в МУП «Центртранс».
Мотивом для решения пресс-центр горадминистрации называет наступление "длительных летних каникул".
Решение об отмене льгот для школьников и студентов городская администрация приняла в прошлом году ( с рамках принятого 26.10.2016 постановления № 2118 "Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула". Впрочем, тогда внимание на содержании неоднозначного решения властями не акцентировалось.
Для возобновления с 1 сентября льготы по проезду владеющим ставшими на два месяца бесполезными транспортными картами молодым людям предлагают пополнить их баланс в период с 15 августа по 15 сентября.
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