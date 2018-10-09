Пушки вместо пенсий: алтайский депутат ГД откровенно признался, почему повысили пенсионный возраст.

09.10.2018

Откровенное заявление депутата Госдумы Валерия Елыкомова (Единая Россия, Алтайский край) об истинных причинах повышения пенсионного возраста публикует 9 октября ИА Амител. Издание заявило том, что оно получило от голосовавшего за повышение пенсионного возраста депутата специальное пояснение на эту тему.

Прежде всего Елыкомов пояснил, что голосовал за скандальную реформу, потому что поддерживает позицию Путина в данном вопросе.

"Я убежден, что необходимость такой реформы была связана с сложившейся политической и экономической ситуацией в мире, экономической войной против России. Перед нами стоит выбор: выплата пенсионерам средств в прежнем объеме без повышения или увеличение военной мощи страны параллельно с индексаций пенсии", — заявил депутат.

"К сожалению, мы не можем вытянуть обе статьи бюджета, потому что страна большая и зрелого населения много. А значит должен стоять вопрос об увеличении работающего населения", — сказал Валерий Елыкомов.

Алтайские читатели популярного издания встретили пояснения депутата валом негативных отзывов.

"Есть ли религиозные люди в комментах? Можете ли пояснить, может ли для него готовиться отдельный котёл в раю\аду?", - пишет в ответ на откровения Елыкомова один из них.

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