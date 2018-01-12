Пургин не вошел в первую часть списка доверенных лиц Путина.

12.01.2018

12 января ЦИК утвердил первую часть списка доверенных лиц Путина на президентских выборах в марте. В составе списка – 259 человек.

В состав доверенных лиц не вошел медиа-бизнесмен из Барнаула Юрий Пургин.

26 декабря он был приглашен принять участие в формальной процедуре выдвижения Путина на новый президентский срок, которая прошла на ВДНХ в Москве. По итогам поездки в столицу бизнесмен заявил на "губернаторском" телеканале о том, что вскоре он рассчитывает получить статус доверенного лица Путина. Неожиданное присоединение г-на Пургина к кампании Путина было встречено на Алтае волной критических высказываний в адрес медиа-предпринимателя в соцсетях.

Максимальное количество доверенных лиц, которых может назначить участник президентских выборов, составляет 600 человек. На прошлых выборах (2012 года) Путин имел 499 доверенных лиц.

Утвержденный ЦИК список доверенных лиц Путина, куда были включены преимущественно федеральные селебритиз, в СМИ именуют "первой частью". Однако, информация о том, когда может появиться его "вторая часть", пока отсутствует.

Сам Юрий Пургин после жесткой публичной критики со стороны ряда известных на Алтае общественных деятелей, представителей медиа-сферы (в том числе – ряда своих бывших журналистов) последние недели хранит молчание по поводу своих планов стать доверенным лицом кремлевского лидера.

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