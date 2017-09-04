Проводимый в тайне форум ЕР о развитии Барнаула вызвал негодующие отклики жителей краевого центра (обновлено).

04.09.2017

Жители Барнаула выражают свое недовольство срочно анонсированным в последние дни муниципальных выборов местной организацией партии Единая Россия "общегородским форумом «Уютный Барнаул», посвященным развитию города". Важная тема для достаточно проблемно развивавшегося в последние годы под управлением единороссов Барнаула (два последних мэра-единоросса покинули свой пост под градом уголовных обвинений) была представлена в предельно закрытом формате.

О проведении назначенного на 5 сентября форума публично сообщила на своем довольно-таки малопосещаемом сайте лишь пресс-служба краевой организации ЕР. При этом она сослалась на прозвучавшее 31 августа заявление главы горадминистрации Сергея Дугина.

"5 сентября, мы проведем в Барнауле общегородской Форум «Уютный Барнаул». Он будет посвящен развитию общественных пространств и благоустройству нашего города. Лидеры общественного мнения, депутаты, эксперты, соберутся, чтобы обсудить, как повысить уровень комфорта нашего города. Также в работе Форума мы рассчитываем на поддержку населения. Работа пройдет на нескольких дискуссионных площадках. На одной обсудят итоги и перспективы реализации партийного проекта «Комфортная городская среда», на другой – «Безопасные дороги», на третьей – реализацию проекта «Современная школа». Всего таких площадок будет шесть, по числу приоритетных городских проектов", - заявил возглавляющий администрацию города 61-летний губернаторский эмиссар.

Сергей Дугин делает заявление о проведении форума. Фото - пресс-служба краевой организаии ЕР.

Г-н Дугин подчеркнул, что в содержательном плане мероприятие будет посвящено текущей работе городских властей по благоустройству города в рамках его бюджетных программ: "благоустраиваются городские дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и модернизируется система ЖКХ, создаются новые учебные места в школах и комфортные условия в медучреждениях". При этом глава горадминистрации отказался от того, чтобы привести какие-либо количественные или стоимостные параметры выносимых на форум программ.

Глава администрации в своем заявлении не внес ясности по поводу характера форума – будет ли он являться мероприятием городских властей или партийным? Однако, то, что о форуме сообщает лишь партийная пресс-служба, видимо, должно свидетельствовать о последнем. По крайней мере, именно так поняли эту новость узнавшие о ней барнаульцы.

Такие выводы имели под собой основания - это прояснилось в течение дня 4 сентября. Так, в этот день все баннерные площадки Молодежного театра Алтая (на площади Октября) оказались заняты свежеизготовленными баннерами форума. Возможно, именно в МТА будет проходить 5 сентября одна из его площадок - хотя конкретное время ее проведения и то, как на нее можно попасть неангажированным "партией власти" барнаульцам, по-прежнему неизвестно. Организатор форума на баннерах по-прежнему прямо не указан, однако все они содержат реквизиты млеким шрифтом, свидетельствующие о том, что они заказаны и оплачены не городскими властями, а краевой организацией партии Единая Россия.

Появление новости о единороссовском "форуме" в соцсетях вызвало волну негативных отзывов жителей Барнаула. Единороссов упрекают в аморальном предвыборном пиаре, использовании в корыстных интересах своей партии бюджетных программ.

"Присвоить себе "авторство" программы, которая реализуется на бюджетные деньги, т.е. на деньги ВСЕХ налогоплательщиков, могут только низкие люди", - так прокомментировал новость барнаулец Виктор Беляков.

"Прям не терпится сказать "БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО" за то, что с городом сделали, особенно за массовые вырубки деревьев...", - вторит ему еще один житель краевого центра Андрей Реутов.

Также упреки раздаются в том, что проанонсированный единороссами форум проводится фактически тайно – ни партия, ни городские власти не сообщают информации о месте и времени проведения его "площадок". В этой связи барнаульцы выражают сомнения в том, что туда смогут попасть попадут не только "лидеры общественного мнения", но даже просто неравнодушные к проблемам родного города его жители.

Формат разворачиваемого ЕР мероприятия, вероятно, может свидетельствовать о его фейковом характере: в последние годы местные власти уже провели в Барнауле целый ряд квазиобщественных мероприятий, для участия в которых обычно мобилизуются бюджетники и управляющие компании, неплохо отработав эту технологию.

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