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Проверка заявления о возможном участии экс-кандидата в губернаторы Крылова в похищении людей продолжается до сих пор?

01.02.2019

Начатая несколько месяцев назад СКР проверка заявления о возможном  участии экс-кандидата в губернаторы Алтайского края Андрея Крылова в похищении людей, по-видимому, продолжается до сих пор.  

Поводом для нее стала публикация 3 сентября заявления известного на Алтае журналиста и историка-краеведа Евгения Платунова о том, как в прошлом его товарищ Крылов в ходе конфликта в предпринимательской сфере в составе группы неустановленных лиц похитил  его и его товарища, вымогая у них деньги, нанеся телесные повреждения и угрожая убийством.

Платунов тогда заявил  том, что годы молчал об этой истории, опасаясь связей Крылова в силовых структурах. По его оценки, они актуальны и сегодня. "Полиции же сегодня, насколько субъективно могу судить, видимо, дана команда от власти «закрыть глаза» на некоторые страницы биографии этого кандидата в губернаторы", - заявлял тогда он.

Сам Крылов признавал то, что был хорошо знаком с Платуновым, имел в прошлом с ним отношения по бизнесу, однако отрицал то, что в составе банды похищал его с товарищем.

Спустя 2,5 месяца Следственный отдел по Ленинскому району Барнаула СКР (именно этой структуре подследственны случаи похищения людей)  вызвал Крылова для дачи пояснений в ходе проверки заявления (об этом сообщил сам уже на то время бывший кандидат в губернаторы). С тех пор каких-либо новостей по поводу того, как продвигалась и чем завершилась проверка не было.

Обеспокоенный тем, что сотрудники СКР за все это время даже не потрудились вызвать его для процессуального закрепления фактов, изложенных в опубликованном в СМИ рассказе, Платунов, по его словам, обратился в следственное ведомство с просьбой сообщить, чем завершилась проверка. В итоге, спустя еще два месяца в один и тот же день он получил два ответа из СКР (оба документа есть в распоряжении редакции сайта).

В одном из них зам.руководителя СО по Ленинскому району Барнаула  СКР подполковник юстиции Марина Платонова категорично сообщает, что проверка по Крылову была завершена еще 10 декабря 2018 г. отказом в возбуждении уголовного дела  - в связи с тем, что проводивший проверку следователь сделал вывод об отсутствии события преступления (п.1ч.1 ст.24 УПК РФ).

Однако, одновременно с этим Платунову  была вручена повестка с требованием явиться 4 февраля в СО по Ленинскому району СКР, где наконец-то спустя почти полгода заявляющего о похищении мужчину все же намерены опросить "по материалу проверки N1191-2018 по сообщению о похищении Крыловым А.Ю. в составе группы лиц Платунова Е.В.". Можно ли из этого сделать вывод о том, что проверка резонансного инцидента СКР возобновлена, пока неизвестно. 

Любопытно, что оба взаимоисключающих документа одного и того же подразделения СКР датированы одним и тем же днем – 31 января.

На фото: Андрей Крылов отрицает участие в похищении Платунова и его товарища в составе банды.

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