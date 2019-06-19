Проверка прокуратуры подтвердила – одна из больниц Минздрава Алтайского края была виртуальной.

19.06.2019

Проверка прокуратуры подтвердила, что одна из подведомственных Минздраву Алтайского края больниц - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения (КГБУЗ) «Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района» - числящаяся среди действующих, в действительности была "призраком". Прокуратура подтвердила, что по документам больница действительно не оказывает медпомощи уже более года (по оценкам местных жителей, фактически больница закрыта была еще ранее – от 2 до 3 лет назад).

Внимание к проблемному учреждению привлек в апреле с.г. известный на Алтае медицинский эксперт Сергей Шуленин, в прошлом работавший главным врачом Егорьевской ЦРБ. В связи с обращениями обеспокоенных местных жителей он просил исследовать источники финансирования деятельности сомнительной "больницы" и статьи расходования поступивших туда средств бюджета (за последние три года).

Заявление Шуленина вызвало значительный общественный резонанс. Команда губернатора, впрочем, уклонилась от высказывания своего мнения по поводу возникших коррупционных подозрений, включив при этом режим "блока" на данную тему для находящихся в зоне директивного или договорного контроля медиа-ресурсах.

В этой ситуации действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко провела свое расследование деятельности "виртуальной больницы" (частично подтвердившее подозрения эксперта в масштабных противоправных манипуляциях с бюджетными средствами с участием чиновников краевого правительства). Так, Яблоку самостоятельно удалось из открытых источников установить, что в 2017 году среднемесячная зарплата главного врача Николаевской туберкулезной больницы составила 27558,2 рублей, а главного бухгалтера – 18136 рублей.

По итогам расследования Яблоко обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку фактов, вскрывшихся по кейсу "виртуальной больницы".

Силовое ведомство, однако, не продемонстрировало особого рвения в расследовании ситуации, грозящей болезненным коррупционным скандалом ряду действующих и отставных руководителей региона. Ответ из прокуратуры (за подписью прокурора Поспелихинского района Эдуарда Финка) поступил лишь почти два месяца спустя. При этом проверка, по оценке авторов обращения, носила сознательно неполный характер: "По мнению, руководства краевого отделения партии «Яблоко» районный прокурор ушел от части вопросов".

Тем не менее, основные подозрения в том, что краевой Минздрав длительное время выдавал за действующее медучреждение фактически не оказывавшую медицинских услуг больницу, были подтверждены.

Так, в своем ответе прокуратура подтвердила, что специализированная медпомощь в больнице осуществлялась лишь до 01.06.2018 г. (с учетом заявлений местных жителей эта дата может требовать дополнительной проверки). При этом у больницы (формально действующей с 2005 г.) действительно не было лицензии на право осуществления медицинской деятельности по основному для нее фтизиатрическому профилю (хотя данный вид деятельности осуществлялся). Прокуратура также подтвердила, что единственным источником финансирования больницы является бюджет Алтайского края. В настоящее время зарплату в больнице получают 4 сторожа и главный врач (не вполне понятно, куда при этом в учреждении делся ранее наличествовавший в нем главный бухгалтер и как оно может без него функционировать). Прокурор Финк также умолчал о других статьях бюджетных расходов "виртуальной больницы".

Алтайский Минздрав по-прежнему продолжает хранить молчание по поводу скандальной ситуации, а "виртуальная больница" по состоянию на 18 июня по-прежнему числится в реестре 34-х подведомственных ему действующих больничных учреждений.

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