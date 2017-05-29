Протест выдыхается: антигубернаторский митинг в Бийске собрал лишь сотню пенсионеров.

29.05.2017

Явно теряющая динамизм и конкретность целей кампания за отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина, организованная гражданским активистом из Бийска Евгением Корчагиным, продемонстрировала это в минувшие выходные. На организованный Корчагиным 27 мая в Бийске митинг тогда пришло лишь около сотни местных жителей, преимущественно из числа общественно активных пенсионеров.

На предыдущий митинг под аналогичными лозунгами в Бийске, проведенный Корчагиным 25 марта, тогда неожиданно собралось более 2,5 тысяч горожан, сделав это мероприятие самым многолюдным за длительный ряд лет. Этому в марте не помещали ни плохая погода ни отвратительна я организация митинга (речи выступающих даже не были слышны собравшимся).

Мартовская акция в Бийске и проведенный тогда в этот же день также под лозунгом отставки Карлина массовый митинг в Рубцовске, активно обсуждались в федеральной и даже в международной прессе.

На новом митинге активист учел технические уроки прошлого (решив вопрос со звукоусилением) – однако, горожане на него не пришли. Сам Корчагин, регулярно апеллирующий в своей борьбе против Карлина и руководства Бийска к Кремлю и Путину, связывает это с бытовыми причинами – например, началом дачного сезона. Он не теряет оптимизма и уже заявляет в соцсетях о подготовке новых протестных акций.

Тем не менее, новый митинг был активно освещен в СМИ – прежде всего, контролируемыми находящимися в состоянии конфликта с Карлиным известной на Алтае предпринимательской семьи Прокопьевых. Большой видеорепортаж о том, как проходило мероприятие доступен здесь.

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