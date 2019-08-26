Прошедший в Алтайском крае под эгидой властей фестиваль реконструкторов стал поводом для международного скандала.

26.08.2019

Прошедший 24-25 августа в Шипуновском районе Алтайского края II Алтайский военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж. 1943 год» стал поводом для масштабного медиа скандала.

Проводящийся уже второй раз на Алтае фестиваль неформальной ассоциации групп реконструкторов из шести сибирских регионов заявляет о попытке воссоздать атмосферу битвы за Днепр. С этой целью в Шипуново были передислоцированы макеты легкой и тяжелой боевой техники, "битву за Днепр" разыгрывали 130 реконструкторов (из них 30 представляли немцев).

Последние участники фестиваля вызвали у зрителей наибольший интерес, сообщает в репортаже о мероприятии сайт Алтапресс: "Отчего-то особенной популярностью пользовались участники в форме солдатов Вермахта — с ними охотно фотографировались, просили сказать что-нибудь на немецком языке".

Источники и размер бюджета этого масштабного мероприятия не оглашаются. При этом сообщается, что он проходит при участии властей Шипуновского района. А приглашением зрителей на фестиваль занималось правительство Алтайского края – на официальном сайте региона с этой целью была опубликована серия информаций. Они активно тиражировались в контролируемом властями края медиа-секторе, к подготовке фестиваля на Алтае были подключены также ведущие государственные вузы.

В итоге активно разрекламированное крайправительством необычное мероприятие действительно вызвало большой интерес – в этом году его посетили 9 тысяч человек.

Впервые прошедший на Алтае в 2018 г., в году текущем фестиваль вызвал серию неоднозначных публикаций в российских и украинских медиа. В российском медиа-пространстве часть сообщающих о фестивале изданий дают понять, что они не в восторге от сопровождавшей отчеты о нем атмосферы ненависти и легковесного "игрового" подхода к наиболее больным вопросам отечественной истории. В частности, такие эмоции вызывает у них включенная в состав игорного действа сцена суда и расстрела "предателя".

Украинские медиа в сообщениях о фестивале демонстрируют более жесткий негатив. В разыгранном сценарии они прежде всего обращают внимание на то, что "организаторы сожгли украинскую деревню".

Возможно, что серия негодующих публикаций об алтайском фестивале на Украине могла была быть вызвана также тем, что представители российского движения исторических реконструкторов отметились там в качестве организаторов на начальном этапе военного конфликта в Донбассе. Так, например, заявляющий о себе как о фактическом организаторе там в 2014 г. начальной фазы военного противостояния экс-полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) был также известен как авторитетный активист российского движения реконструкторов.

Вышедший за границы России и ставший в минувшие выходные поводом для десятков публикаций медиа-скандал в правительстве Алтайского края, однако, не был никак прокомментирован – там предпочли сделать вид, что не заметили неоднозначной реакции на проспонсированное властями мероприятие.

Фото - страница организаторов фестиваля в ВК.

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