Пропутинские СМИ в Барнауле наперебой зазывают на полезные для кармана выборы 18 марта.

05.03.2018

Большой обзор того, какие выгоды может получить избиратель, явившись на выборы 18 марта в Барнауле, публикует 4 марта сайт ИД Алтапресс. Основной собственник и руководитель этой издательской группы – Юрий Пургин – перед Новым годом был рекрутирован Кремлем в состав пула доверенных "общественников", которые формально выдвинули Путина на очередной срок (в ходе собрания на ВДНХ в Москве).

После этого контролируемые алтайским медиа-предпринимателем СМИ активно включились в кампанию по продлению полномочий кремлевского лидера, не останавливаясь перед открытой пропагандой подкупа избирателей для понуждения их участия в выборах 18 марта.

Организованные властями в этот день многочисленные акции подкупа избирателей стали предметом объемного агитматериала Алтапресса и на этот раз.

Как подробно излагает сайт , принявшим участие в голосовании и сделавшим на эту тему селфи избирателям обещают вручать популярные "гаджеты": смартфон Apple Iphone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровая консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие. Гаджеты, однако, получат не все – для отбора получателей призов будет проведена некая лотерейная процедура, правила которой не оглашаются. Источники (и размер) бюджета акции не оглашаются.

Фактическим организатором запрещенной действующим законодательством акции можно считать правительство Алтайского края (в лице его издательского дома Регион). Именно ИД Регион за подписью своего руководителя, ранее обоснованно подозревавшейся в СМИ в коррупции при расходовании бюджетных средств Ольги Пашаевой, опубликовал Положение по проведению акции подкупа участников голосования.

Менеджмент губернаторских медиа (и пропагандирующих их инициативы СМИ), очевидно, вполне ясно понимает противозаконный характер своей деятельности. Так, в Положении о призах в этой связи специально сказано, что «конкурс не является лотереей или другой основанной на риске игрой». Однако, фактически обстоятельства проведения акции свидетельствуют об обратном. Такой вывод, в частности, делает действующее в Алтайском крае представительство движения Голос. "В то же время ясно, что призы получат далеко не все, что все же означает риск", - так оценивает оно эту инициативу, попадающую по мнению Голоса, под запрет (п.3 ст.56 ФЗ-19) «В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо которые иным образом связаны с выборами Президента Российской Федерации» и наказуемую по ст. 5.49 КоАП.

Очевидно, предполагая шквал негативных комментариев со стороны читателей администрация пропутинского сайта предусмотрительно закрыла эту возможность на странице сомнительной публикации.

На фото: одна из активно распространяемых в Алтайском крае анонимных листовок, заманивающих избирателя на выборы 18 марта.

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