Пропагандистский митинг во время голосования 18 марта в Барнауле оплатит бюджет Алтайского края.

13.03.2018

О том, что сомнительный пропагандистский "грандиозный" уличный митинг-концерт в Барнауле, который начнется еще в ходе активной фазы голосования 18 марта, оплатит бюджет Алтайского края, сообщило ИА Амител. В своем публикации агентство ссылается на данные сайта Госзакупок, где "появилось два аукциона, напрямую связанных с праздничным мероприятием в ближайшее воскресенье".

Публикации по подготовке в Барнауле дорогостоящего уличного пропагандистского мероприятия, вопреки требованиям законодательства частично совпадающего с периодом голосования, появлялись в провластных медиа и ранее, однако организатор митинга, размер и источник его бюджета при этом скрывались.

"Заказчиком в обоих случаях является краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом". Театрализованный концерт "Родной голос" (праздник воссоединения Крыма с Россией) КАУ оценило в 7 млн рублей, а фейерверк — еще в 380 тысяч рублей", - пролило свет на этот вопрос Амител.

Источником бюджета Российско-Немецкого дома, традиционно выступающего в качестве одного из операторов блока внутренней политики краевого правительства, преимущественно являются средства краевого бюджета. А в случае столь значимой суммы – 7,38 млн рублей – сомнений в происхождении ее из бюджета Алтайского края не остается.

В комментариях к публикации читатели Амитела выражают преимущественно негативные эмоции – они возмущены тратой столь значимых средств на сомнительное мероприятие в условиях многолетнего падения уровня жизни. "Замечательно! На это деньги есть. А проблема, то что зимой пенсионеры платят за хрущевку в 50 м2 комуналку 10000 руб. при размере пенсии в 9 000 руб. никого не волнует," – пишет местная жительница Татьяна.

Некоторые из читателей при этом выражают свое недовольство, советуя учесть факт проведения сомнительного митинга в ходе голосования 18 марта. "Татьяна, а Вы пойдете на выборы? Вот там и можете выразить свое отношение!", - отвечает возмущенной женщине другой читатель популярного сайта.

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