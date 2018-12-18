Промышленность в Алткрае в ноябре показала слабый рост – Росстат.

18.12.2018

Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 11 месяцев 2018 года в Алтайском крае составил 101% к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. При этом месяцем ранее ИПП оценивался в 100,8%. Таким образом, за ноябрь он подрос на 0,2%.

При этом повышение ИПП, как и ранее, полностью обеспечивает отрасль добычи полезных ископаемых. Сами по себе в Алтайском крае объемы ее производства крайне невелики, однако рост на 43,7% к прошлогодним показателям обеспечил перекрытие общей промышленной стагнации и даже дал 1-процентный общий рост ИПП.

Помимо этого, алтайская промышленность, однако, не демонстрировала особых успехов. Собственно обрабатывающая промышленность закончила 11 месяцев с показателем -0,1% к прошлогодним цифрам. Еще объемнее спад (-4,5%) в инфраструктурной отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.

При этом сегодня уже можно твердо говорить об исчерпании потенциала драйвера, преимущественно обеспечивавшего длительный ряд лет развитие алтайской промышленности – выпуска продуктов питания. По итогам 11 месяцев это направление, дающее без малого половину алтайского промышленного продукта, показало рост лишь в 0,6%.

При этом рост выпуска наблюдался преимущественно лишь в отношении продуктов питания, сориентированных на продажах на удаленных российских рынках (классическим их представителем является сыр).

А вот то, что было предназначено для реализации на внутреннем рынке Алтая, обычно демонстрировало в 2018 г. объемный спад производства – тем более глубокий, чем более дорогими качественными эти продукты питания являлись.

Нельзя не заметить связь этого явления с падение реальных располагаемых доходов населения Алтайского края (-4,3% по итогам 10 месяцев), по объему которого регион почти вдвое превосходит и без того достаточно печальные аналогичные общероссийские показатели.

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