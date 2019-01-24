Промышленность и потребление в Алтакрае в 2018: рост, близкий к нулевому.

24.01.2019

Росстат отчитался о двух важных индикаторах в Алтайском крае за 2018 год: индексе промышленного производства и обороте розничной торговли ( и, соответственно, потребления населения). Результаты года не впечатляющие: восстановительный рост, развернувшийся в первом полугодии, в финале года явно затух, а кризисные явления оживились.

В итоге индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 2018 года составил лишь 100,5% к предыдущим показателям. Это ощутимо ниже того показателя ИПП (101,1%), на который еще совсем недавно (при принятии бюджета на 2019 год в конце октября) публично заявляла губернаторская команда (во внесенном в АКЗС документе "Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов").

При этом даже такой минимальный рост ИПП в 2018 прошлом году был достигнут преимущественно за счет резкого увеличения во второстепенной для края отрасли добычи полезных ископаемых (145,1%).

А вот собственно обрабатывающая промышленность завершила год с падением - 99,4%. Падение преимущественно сосредоточилось в отраслях высокотехнологичной промышленности. Однако, и дающий в крае почти половину промпроизводства выпуск продуктов питания завершил год со скромнейшим показателем в 100,1%. А ведь длительный ряд лет именно этот сектор был на Алтае драйвером промышленного роста.

Детальный анализ здесь показывает, что выпуск поставляемых преимущественно на удаленный рынки продуктов в крае продолжает динамично расти (например, сыры – 106,9%). А вот выпуск потребляемых преимущественно внутри края продуктов питания (особенно дорогих и качественных), напротив, в прошлом году сильно упал.

Например это: изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания - 97,9%, полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные - 94,8%, рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски - 98,7%, изделия хлебобулочные недлительного хранения - 95,8%, изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения - 87,9%, изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия - 97,4%, кондитерские изделия - 92,1%.

Такую ситуацию можно считать реакцией на ожидаемое по итогам 2018г. падение реальных доходов жителей края. По году этот индикатор еще не сведен, однако по итогам 11 месяцев Росстат уже заявлял о падение реальных располагаемых доходов здесь на 3,6%.

В этой ситуации оборот розничной торговли (352 млрд рублей) в 2018 году в крае составил лишь 101,3% (в сопоставимых ценах). Это опять-таки меньше обещанного в конце октября губернаторской командой (тогда называлась цифра в 101,5%). То, что контрольная цифра не была достигнута, можно объяснить сверхнормативной инфляцией в конце года (по году рост цен правительство края ожидало в 3,7%, а фактически он составил 4%). Впрочем, основным организатором этой инфляции была сама власть и связанные с ней агенты экономики – так что здесь жаловаться не на кого.

Не вызывает особого оптимизма и то, что по итогам года потребление все-таки показало рост в 1,3%. Во-первых, такими темпами к докризисным показателям страна вернется лишь спустя десятилетия. А во-вторых, этот скромный рост скорее всего связан с резким увеличением в прошлом году объемов потребкредитования (с этим сомнительным источником эксперты связывают до 3% от общего уровня потребления).

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