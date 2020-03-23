Промышленность Алтайского края – с начала года в состоянии перманентного спада.

23.03.2020

Первые два месяца 2020 года промышленность Алтайского края завершила со спадом в 0,9% к показателям за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает алтайский территориальный орган Росстата. Подробные цифры по отраслям можно посмотреть здесь.

Среди положительных тенденций можно отметить то, что дающее почти половину продукции обрабатывающей промышленности производство продуктов питания наконец-то вышло из прошлогоднего состояния устойчивого спада – январь-февраль оно завершило с показателем в106,5%. Рост, впрочем, здесь дал преимущественно выпуск продуктов питания, предназначенных для удаленных рынков - производство продуктов для внутреннего алтайского рынка по-прежнему преимущественно падает. По-видимому, это вызвано резко ускорившимся в последние два года падением реальных располагаемых доходов жителей проблемного сибирского региона.

Правительство Алтайского края традиционно уклоняется от каких-либо содержательных комментариев по непростой ситуации в важнейшем секторе экономики.

Впрочем, можно предположить, что алтайский промышленный спад в ближайшие месяцы может ускориться – после того, как он начнет испытывать влияние тенденций, вызванных нарастающими кризисными процессами последних недель в мировой экономике. Особо болезненным образом это может коснуться ситуации в высокотехнологичных отраслях алтайской промышленности, во многом завязанных на мировой рынок.

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