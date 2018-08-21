Промпроизводство в Алтайском крае падает с начала лета – Росстат.

21.08.2018

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам 7 месяцев составил 100,8%, сообщает терорган Росстата. При этом ведомство государственной статистики отмечает падение в крае промышленного производства, идущее уже два месяца. Так, по итогам 5 месяцев ИПП на Алтае составлял 101,7%. По итогам июня он снизился до 100,9%, а по итогам июля упал еще на 0,1%.

Падение при этом носит системный характер – прежде всего, снижается производство в обрабатывающей промышленности, а ней оно активно затронуло профильную для Алтайского края пищевую промышленность, дающую почти половину регионального промышленного продукта.

Так, по итогам 5 месяцев, в целом обрабатывающие производства произвели 101,9% к прошлогодним показателям, при этом производство продуктов питания составляло 101,5%. А вот по итогам 7 месяцев обрабатывающие производства показали индекс лишь в 100,4%, а производство продуктов питания вообще ушло в "красную" зону – 99,6%.

Глубокий отраслевой анализ показывает, что кризис здесь коснулся прежде всего отраслей переработки мяса и рыбы (92-95%), производства растительного масла разных видов (85-86%), сливочного масла (94,8%), муки (90,4%), хлеба, макарон и кондитерских изделий (86-97%).

Показательно, что промышленный спад совпал с приходом в Алтайский край нового губернатора. При этом врио губернатора Виктор Томенко неоднократно заявлял о намерении сделать упор в своей деятельности именно на развитии в этом регионе промышленных проектов.

Краевое правительство никак не комментирует выглядящие для него предельно болезненными причины идущего вот уже два месяца спада промышленного производства. По экспертным оценкам, однако, он может быть прежде всего связан с падением платежеспособного спроса и, соответственно, потребления населения (частично, хотя и не в полной мере, подтверждаемого Росстатом). Спад в производстве прежде всего дорогих качественных продуктов питания (заменяемых в летний период жителями края предельно дешевыми здесь местными овощами), вероятно, отражает именно эту тенденцию.

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