Промпроизводство в Алтайском крае по итогам первого квартала вернулось к состоянию падения.

16.04.2018

Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам первого квартала 2018 года впервые за длительный период вернулся к состоянию абсолютного падения. По итогам января-марта он составил 99,6% (к соответствующему периоду прошлого года), сообщает территориальный орган Росстата. Ранее именно ИПП в проблемном Алтайском крае был едва ли не единственным стабильно демонстрирующим рост индексом. При этом падение в промышленности связано исключительно с результатами марта – еще недавно, по итогам 2 месяцев, ИПП демонстрировал уверенные 102,2%.

Промышленное падение на Алтае связано со снижением производства в обрабатывающей промышленности, а там – прежде всего с пищевой промышленностью, являвшейся до сего времени драйвером роста и дающей почти половину регионального промышленного продукта. Так, про итогам первого квартала производство продуктов питания показало лишь 99,6% к прошлогодним цифрам.

Правительство края по этому поводу традиционно отмалчивается, никак не комментируя проблемную цифру. Однако, отраслевой анализ показывает, что резкое снижение производства произошло прежде всего в отраслях пищевой промышленности, ориентированных на потребление на внутреннем алтайском крынке.

Это колбасные изделия (86,9%), полуфабрикаты мясные, охлажденные и замороженные (93,7%), рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (93,1%), соки из фруктов и овощей (88,2%), мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них (91,8%), изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (94,3%), изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия (94,3%), кондитерские изделия (92,4%), изделия хлебобулочные недлительного хранения (98,9%), комбикорма (89,9%), пиво (93,4%).

В тоже время продукты, преимущественно вывозимые для продаж за пределами Алтая, сохранили положительные темпы производства. Это масла растительные (103,1%), сыворотка (125,7%), масло сливочное (129,8%), сыры, продукты сырные и творог (116,1%), сыры (109,3%), мороженое (120,9%), крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные другие группировки (114,5%), продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур (108,2%), сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (108,9%), майонезы (113,9%),

добавки пищевые комплексные (113,9%).

Таким образом, можно предположить, что основной причиной промышленного падения на Алтае могло оказаться сужение внутрирегионального рынка, вызванное длительным периодом падения реальных доходов населения, практически непрерывно фиксируемым здесь уже пятый год (с августа 2014 г.).

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