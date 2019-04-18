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Промпроизводство в Алкрае в 2019 г. фактически вошло в состояние спада.

18.04.2019

Об этом свидетельствуют данные об индексе промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 1 квартала 2019 года, опубликованные терорганом Росстата. Хотя формально размер ИПП за этот период пока еще носит положительный характер – 100,3%, глубокий анализ показывает, что фактически вся алтайская промышленность уже работает в "красной зоне".

Единственным при этом фактором роста остается весьма значительное увеличение производства во второстепенной для Алтая отрасли добычи полезных ископаемых – 169,1%. Именно это, несмотря на малые объемы производства в этой отрасли, позволяет пока маскировать общий промышленный спад.

А он по итогам 1 квартала демонстрирует системный и устойчивый характер. Так, в целом обрабатывающая промышленность края показала за этот период производство в размере лишь 99,8% к прошлогоднему.

При этом особую тревогу вызывает то, что дающее почти половину регионального продукта пищевое производство по итогам первого квартала продемонстрировало спад еще более глубокий – 96,7%. А ведь именно эта отрасль в последнее десятилетие стабильно была основным драйвером промышленного развития в Алтайском крае, традиционно демонстрируя темпы роста не менее 5-7%.  

Сегодняшний спад здесь явно связан с падением уровня реальных доходов населения края, резко ускорившимся во втором полугодии 2018 – начале 2019 года. Это привело к падению спроса на ряд продуктов питания и не могло не сказаться на уровне их производства. И поскольку процесс падения доходов в крае продолжается, есть основания полагать, что его угнетающее влияние на крайне внимательную к таким сигналам пищевую промышленность  сохранится и далее.

Производство в различных отраслях высокотехнологичной промышленности в первом квартале демонстрировало разные результаты – где-то имел место спад, где то -  рост. Однако, поскольку продукция этих отраслей ориентирована на сбыт на зачастую крайне удаленных от Алтая рынках, ситуация здесь прежде всего зависит от положения там и мало поддается анализу и регулированию в отдаленном сибирском регионе.

В целом о проблемах и в этой отрасли может свидетельствовать существенный спад в инфраструктурной промышленной сфере  "Обеспечение электрической энергией, газом и  паром;  кондиционирование воздуха". Так. по итогам первого квартала производство здесь составило лишь 90,4% к прошлогодним показателям.

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