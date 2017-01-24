Прокуратура пытается закрыть подполковника Арестова в СИЗО.

24.01.2017

Прокуратура Алтайского края неожиданно заявила протест против помещения руководителя Следственного управления УМВД Барнаула Андрея Арестова под домашний арест на период следствия по уголовному делу о вменяемой ему взятке. Такое решение вскоре после задержания 18 января Арестова оперативниками местного управления ФСБ при получении денег вынес Октябрьский районный суд в Барнауле.

Возглавлявшего в Барнауле полицейское следствие подполковника юстиции и его знакомого-посредника обвиняют (следствие по делу ведет краевое управление СКР) в получении взятки у местного бизнесмена. В обмен предприниматель надеялся получить от Арестова закрытие уголовного дела, возврат арестованного имущества, а также гарантии того, что полиция не будет иметь претензий к нему в дальнейшем (имя предпринимателя и конкретные обстоятельства его дела скрываются).

Дело Арестова, также занимавшего пост заместителя начальника УВД краевого центра, неожиданно приобрело в Барнауле большой общественный резонанс. Высокопоставленному полицейскому офицеру авторитетные общественники припоминают другие сомнительные уголовные дела, которые вели в последние годы его подчиненные. В этой связи раздаются публичные требования вернуться к этим делам, проведя проверку также возможно сопровождавшей их коррупционной составляющей. Также высказываются мнения о том, что Арестов, жалобы на которого раннее регулярно блокировались, едва ли мог быть верхним звеном вскрытой коррупционной цепочки и раздаются требования изобличить его высокопоставленных покровителей.

Неожиданным на этом фоне стало решение суда, выбравшем мерой пресечения для главного полицейского следователя всего лишь домашний арест, отказал требовавшей заключения Арестова под арест прокуратуре и краевому управлению СКР.

С активно высказываемым в соцсетях на Алтае недоумением по этому поводу, очевидно, солидаризовалась и местная прокуратура, которая продолжает добиваться помещения подполковника в СИЗО, направив в суд апелляционное представление по этому поводу. Об этом 24 января сообщила газете Коммерсант пресс-секретарь ведомства Мария Антошкина. Пока же подполковник юстиции отбывает арест в своей трехкомнатной квартире в Барнауле.

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