Прокуратура проверит подозрения, что одна из действующих больниц в Алткрае была лишь виртуальной.

22.04.2019

Существующая в Алтайском крае организация партии Яблоко обратилось в прокуратуру с просьбой проверить появившиеся в соцсетях и прессе подозрения о том, что одна из 34-х числящихся действующими больниц краевого Минздрава фактически ликвидирована и длительное время не оказывает медицинских услуг.

Поводом для этого стала появившаяся на прошлой неделе в соцсетях резонансная публикация бывшего главного врача Егорьевской центральной районной больницы Сергея Шуленина, ссылки на которую попали затем и в алтайские медиа. Шуленин сообщал о том, что краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения (КГБУЗ) «Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района» никогда не имела лицензию на медицинскую деятельность и в течение последних трех лет не функционирует. Он высказывал подозрения о том, что в рамках проекта «виртуальной больницы» могли иметь место масштабные противоправные манипуляции с бюджетными средствами с вероятным участием чиновников краевого правительства

С целью подтверждения или опровержения этих фактов и подозрений, лидер алтайских «яблочников» Александр Гончаренко обратился к прокурору Алтайского края Александру Рудневу с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования.

При этом Яблоко в своем заявлении также приводит ряд фактов. свидетельствующих о том, что подозрительная больница до последнего времени действительно преподносилась Минздравом как действующая, и на ее деятельность расходовались существенные сумы из бюджета.

Так, алтайскому Яблоку самостоятельно удалось, из открытых источников, установить, что в 2017 году среднемесячная зарплата главного врача Николаевской туберкулезной больницы составила 27558,2 рублей, а главного бухгалтера – 18136 рублей, говорится в заявлении для СМИ.

А фактом, свидетельствующим, что эта больница до настоящего времени сохраняла статус действующей, по оценке яблочников, является информация об этом, размещенная на сайте Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.04.2019 г. Там у этой больницы указан единственный вид деятельности «Деятельность больничных организаций» (код 86.10 ОКВЭД).

"О том, что учреждение существует, а значит и финансируется из бюджета Алтайского края, свидетельствует и информация, полученная из открытых источников о том, что в 2018 году в КГБУЗ «Николаевская туберкулезная больница Поспелихинского района» прошло три проверки, две из которых проведены управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, а одна министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края", – говорится в заявлении Яблока.

В заявлении в прокуратуру Гончаренко предложил силовикам провести "проверку больницы на предмет имела ли больница ранее лицензию на медицинскую деятельность, если да, то на какие виды медицинских услуг и на какой срок. Если лицензия на медицинскую деятельность никогда действительно не выдавалась, то возникает вопрос на основании какого решения медицинские услуги населению предоставлялись и законность этого решения. Если действия лицензии истекли, то возникает вопрос уже к действиям руководителя учреждения и министерству здравоохранения Алтайского края по продлению (возобновлению) лицензии".

Яблоко также просит исследовать источники финансирования деятельности больницы, статьи расходования поступивших за последние 3 года денег – ведь в сообщении Шуленина есть информация о том, что последние годы больница закрыта и медуслуги не оказывает.

"Если выяснится, что больница последние три года не занимается медицинской деятельностью, руководство больницы не пытается получить лицензию, а денежные средства регулярно поступают из краевого бюджета и не только на зарплату главного врача и главного бухгалтера, то возникает большой вопрос к краевым медицинским чиновникам и к счетной палате Алтайского края о рациональном использовании средств налогоплательщиков Алтайского края", - резюмирует алтайское Яблоко..

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